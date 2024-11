SL vs NZ, 2nd ODI: चैम्पियंस ट्रॉफी में नहीं किया क्वालीफाई? शानदार कमबैक, अफगानिस्तान, भारत और वेस्टइंडीज के बाद न्यूजीलैंड की टीम से घरेलू सीरीज जीती

Highlights श्रीलंका ने पहला वनडे दाम्बुला में डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर 45 रन से जीता था। भारत में वनडे विश्व कप में नौवे स्थान पर रहने के बाद श्रीलंका अगले साल होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी के लिये क्वालीफाई नहीं कर सका। सिर्फ एक वनडे सीरीज बांग्लादेश में गंवाई है।

SL vs NZ, 2nd ODI: कुसल मेंडिस के नाबाद 74 रन की मदद से श्रीलंका ने वर्षाबाधित दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर छह गेंद बाकी रहते तीन विकेट से हराकर सीरीज में विजयी बढ़त बना ली। श्रीलंका के पास तीन मैचों की सीरीज में 2 . 0 की बढ़त हो गई है। तीसरा और आखिरी मैच मंगलवार को खेला जायेगा। श्रीलंका ने पहला वनडे दाम्बुला में डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर 45 रन से जीता था। श्रीलंका की इस साल अपनी धरती पर वनडे सीरीज में यह पांचवीं जीत है। उसने अफगानिस्तान, भारत और वेस्टइंडीज को हराया था।

Sri Lanka take an unassailable 2-0 lead in the ODI series against New Zealand, powered by Kusal Mendis' unbeaten 74 💪



📝 #SLvNZ: https://t.co/PLx4xLQucRpic.twitter.com/f0mGl3xtPG