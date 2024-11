Siddarth Kaul announces retirement: 88 मैच और 297 विकेट, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के साथ खेल चुके पेसर ने लिया संन्यास, एक्स पर भावुक पोस्ट

Highlights अब भारत में करियर को खत्म करने और संन्यास की घोषणा करने का समय आ गया है। 2008 में अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे। टीम में विराट कोहली और रविंद्र जडेजा भी शामिल थे।

Siddarth Kaul announces retirement: तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 2018-19 में तीन वनडे और इतने ही टी20 मैच में देश का प्रतिनिधित्व किया। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व करने वाले पंजाब के 34 वर्षीय तेज गेंदबाज कौल ने सोशल मीडिया पर संन्यास की घोषणा की। कौल ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘अब भारत में अपने करियर को खत्म करने और संन्यास की घोषणा करने का समय आ गया है।’’

When I was a child playing cricket in the fields in Punjab, I had one dream. A dream to represent my country. In 2018, by Gods grace, I received my India Cap Number 75 in the T20i team and Cap Number 221 in the ODI team.



The time has now come to call time on my career in India… pic.twitter.com/XiNQ0NBqou