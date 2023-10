शुभमन गिल पर बीसीसीआई ने मेडिकल अपडेट दी, जानिए अफगानिस्तान के खिलाफ 11 अक्टूबर को खेलेंगे या नहीं!

Highlights शुभमन गिल के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट गिल पूरी तरह ठीक नही हुए हैं 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम का हिस्सा नहीं होंगे

Medical Update Shubman Gill: बीसीसीआई ने भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बताया है कि गिल पूरी तरह ठीक नही हुए हैं और वह 11 अक्टूबर को दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे।

BCCI says, "Shubman Gill will not be travelling with the team to Delhi on 9th October 2023. The opening batter who missed the team’s first fixture in the ICC Men’s Cricket World Cup 2023 against Australia in Chennai is set to miss the team’s next fixture against Afghanistan in… pic.twitter.com/WBq1HbElep