शुभमन गिल ने T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम से बाहर किए जाने पर रिएक्ट किया

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से पहले, गिल ने आखिरकार T20I टीम से बाहर किए जाने के बारे में बात की, खासकर इतने बड़े इवेंट से ठीक पहले। इस युवा खिलाड़ी ने निराशा या गुस्सा दिखाने के बजाय शांत और दार्शनिक अंदाज़ अपनाया

By रुस्तम राणा | Updated: January 10, 2026 18:40 IST2026-01-10T18:40:21+5:302026-01-10T18:40:21+5:30

वडोदरा: शुभमन गिल टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाए रखने में नाकाम रहे, क्योंकि इस फॉर्मेट में उनके स्कोर लगातार कम रहे थे। उनके प्रदर्शन पर काफी सवाल उठ रहे थे, लेकिन उम्मीद थी कि टीम मैनेजमेंट ओपनर का साथ देगा, क्योंकि 26 साल के गिल लीडरशिप ग्रुप के भी अहम सदस्य थे। हालांकि, सेलेक्टर्स ने एक बड़ा फैसला लिया, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद गिल की जगह ईशान किशन को चुना गया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से पहले, गिल ने आखिरकार T20I टीम से बाहर किए जाने के बारे में बात की, खासकर इतने बड़े इवेंट से ठीक पहले। इस युवा खिलाड़ी ने निराशा या गुस्सा दिखाने के बजाय शांत और दार्शनिक अंदाज़ अपनाया। उन्होंने सेलेक्टर्स के फैसले को माना और खेल में अपनी लंबी यात्रा पर फोकस बनाए रखने में अपने विश्वास पर ज़ोर दिया।

शुभमन गिल ने भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़ से पहले कहा, “सबसे पहले, मेरा मानना ​​है कि मेरी ज़िंदगी में, मैं वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। मेरी किस्मत में जो लिखा है, वह मुझे मिलेगा। एक खिलाड़ी के तौर पर, मैं अपनी टीम के लिए मैच जीतना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ ही, मैं सेलेक्टर्स के फैसले का सम्मान करता हूँ। मैं T20 टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वे वर्ल्ड कप जीतेंगे।” 

गिल के लिए आगे क्या है?

खास बात यह है कि गिल की टिप्पणियों में नाराज़गी के बजाय स्वीकार करने का भाव था, उन्होंने इस बात को एक प्रोफेशनल करियर के उतार-चढ़ाव का हिस्सा बताया। हालांकि इस वजह से वह खेल के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट में से एक में खेलने की दौड़ से बाहर हो गए हैं, लेकिन गिल 50-ओवर फॉर्मेट में भारत की योजनाओं का अहम हिस्सा बने हुए हैं, जहां वह कप्तानी की ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं।

11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आने वाली वनडे सीरीज़ उन्हें आलोचकों को चुप कराने का एक शानदार मौका देगी। उन्होंने पिछले दो सालों में 50-ओवर फॉर्मेट में कुछ शानदार क्रिकेट खेला है और अगर वह इस लय को बनाए रखते हैं, तो वह जल्द ही T20I टीम में वापसी कर सकते हैं।

