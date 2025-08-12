शुभमन गिल को चुना गया ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, भारतीय कप्तान ने बेन स्टोक्स और वियान मुल्डर को पछाड़ा

गिल ने ICC के हवाले से कहा, “जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ़ द मंथ चुने जाने पर बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुरस्कार मुझे कप्तान के रूप में मेरी पहली टेस्ट सीरीज़ के दौरान मिले मेरे प्रदर्शन के लिए मिला है।

नई दिल्ली: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। टेस्ट कप्तानी संभालने के बाद, इस बात को लेकर चिंताएँ थीं कि क्या यह युवा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में अपनी क्षमता साबित कर पाएगा, क्योंकि SENA देशों में उसका औसत लगभग 15 रन था। फिर भी, इंग्लैंड के खिलाफ, 25 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल किया और सीज़न के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। गिल के लिए यह एक ऐतिहासिक दौरा था, जहाँ उन्होंने पाँच मैचों में 754 रन बनाए और इस दौरान कई रिकॉर्ड तोड़े।

खासकर जुलाई में, गिल ने 94.50 की औसत से 567 रन बनाए, जो कम से कम कहने के लिए अभूतपूर्व है। उन्होंने इस दौरान एक दोहरा शतक और दो शतक भी बनाए। इस बीच, इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद, गिल ने अपने प्रदर्शन को विशेष बताया, क्योंकि यह कप्तान के रूप में उनकी पहली सीरीज़ थी। उन्होंने बर्मिंघम में लगाए गए दोहरे शतक के बारे में भी बात की, जो सीरीज़ के मुख्य आकर्षणों में से एक था।

उन्होंने कहा, “इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ कप्तान के रूप में मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था और दोनों टीमों ने कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किए, जिन्हें मुझे यकीन है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी लंबे समय तक याद रखेंगे। मैं इस पुरस्कार के लिए मुझे चुनने के लिए जूरी और इस रोमांचक सीरीज़ के दौरान मेरे साथ रहे मेरे साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आने वाले सीज़न में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखने और देश के लिए और भी सम्मान हासिल करने के लिए उत्सुक हूँ।”     

