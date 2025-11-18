Shubman Gill Injury Update: भारतीय कप्तान टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे, क्या वह दूसरा टेस्ट खेलेंगे?

भारत के लिए इस ज़रूरी मुकाबले में शुभमन गिल का खेलना अभी तय नहीं है क्योंकि यह कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट के दौरान लगी गर्दन की चोट से उबरने पर निर्भर करेगा।

गुवाहाटी: भारतीय कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम के साथ गुवाहाटी जाने वाले हैं। हालाँकि, भारत के लिए इस ज़रूरी मुकाबले में उनका खेलना अभी तय नहीं है क्योंकि यह कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पहले टेस्ट के दौरान लगी गर्दन की चोट से उबरने पर निर्भर करेगा।

जानकार बता दें कि पहली पारी में कवर ड्राइव लगाने के बाद गिल की गर्दन में ऐंठन आ गई थी और वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे। उसके बाद से, उन्होंने उस टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें भारत 30 रनों से हार गया था। मैच के दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और रविवार रात कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई।

क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, गिल टीम के साथ यात्रा करेंगे, जब तक कि योजना में आखिरी समय में कोई बदलाव न हो। "यही मूल योजना थी और अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है - गिल यात्रा करेंगे। आखिरी समय में कोई बदलाव न होने पर, उन्हें गुवाहाटी में ही रहना चाहिए।" सूत्र ने कहा, "ऐसे सुझाव थे कि वह विशेषज्ञ की राय लेने के लिए मुंबई जाएँ, लेकिन वह योजना रद्द कर दी गई।" गिल के गुवाहाटी टेस्ट में खेलने पर अंतिम फैसला 22 नवंबर (शनिवार) से शुरू होने वाले मैच से एक दिन पहले लिया जाएगा।

दूसरे टेस्ट से पहले नितीश रेड्डी टीम इंडिया से जुड़े

इस बीच, नितीश कुमार रेड्डी को भारतीय टीम प्रबंधन ने दूसरे टेस्ट के लिए बुलाया है और वह कोलकाता में टीम से जुड़ चुके हैं। वह बुधवार सुबह टीम के साथ गुवाहाटी जाएँगे। इस ऑलराउंडर को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में भारत के लिए खेलने के लिए पहले टेस्ट से पहले रिलीज़ कर दिया गया था।

अब यह देखना बाकी है कि नितीश को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि पहले टेस्ट में भारत के संयोजन को लेकर काफी चर्चा हुई थी, जिसमें वाशिंगटन सुंदर को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए चुना गया था।

