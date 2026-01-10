WATCH: श्रेयस अय्यर को एक फैन के कुत्ते ने लगभग काट लिया था, पर बाल-बाल बचे, VIDEO वायरल

नई दिल्ली:श्रेयस अय्यर भारत की टीम में संभावित वापसी से कुछ ही दिन पहले एक बड़े हादसे से बाल-बाल बचे। 31 साल के श्रेयस अक्टूबर में लगी स्प्लीन की चोट के कारण दो महीने तक मैदान से बाहर थे, लेकिन जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की आने वाली वनडे सीरीज़ में वापसी करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रेयस एयरपोर्ट पर एक फैन के कुत्ते को सहलाने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुत्ता उन्हें लगभग काट ही लेता।

वीडियो में, श्रेयस को पहले फैंस के लिए ऑटोग्राफ साइन करते देखा जा सकता है, जिसके बाद उनकी मुलाकात एक ऐसे फैन से हुई जिसके पास एक प्यारा सा सफेद कुत्ता था। हालांकि, कुत्ते को सहलाने की श्रेयस की कोशिश लगभग नाकाम हो गई क्योंकि कुत्ता उन्हें काटने ही वाला था, और उन्हें तुरंत अपने हाथ पीछे खींचने पड़े, जबकि फैन ने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। किस्मत से, श्रेयस मुस्कुराते हुए वहां से चले गए।

Dog tried to snatch Shreyas Iyer at the airport - he got surprised 😅



Sarpanch saab just returned fit — PLEASE protect him at all costs🙏😎 pic.twitter.com/TxtBRw9OlC — Jara (@JARA_Memer) January 9, 2026

इस बीच, श्रेयस को 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में शामिल होने की मंज़ूरी मिल गई है। इस महीने की शुरुआत में, जब श्रेयस को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में शामिल किया गया था, तो यह बताया गया था कि उनका खेलना उनकी फिटनेस और ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान लगी स्प्लीन की चोट से ठीक होने के बाद बेंगलुरु में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) से मिलने वाली मंज़ूरी पर निर्भर करेगा।

श्रेयस ने चल रही विजय हज़ारे ट्रॉफी (VHT) में मुंबई की कप्तानी की, और अब तक दो मैच खेलने के बाद, वह न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे के लिए मज़बूत दिख रहे हैं। वह फिलहाल भारत के वनडे उप-कप्तान हैं और अक्टूबर में सिडनी में तीसरे वनडे के दौरान एक शानदार डाइविंग कैच लेते समय उन्हें स्प्लीन में चोट लग गई थी।

मैच के बाद, उन्हें अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण तुरंत अस्पताल ले जाया गया, और बाद के टेस्ट में पता चला कि उन्हें स्प्लीन में चोट लगी थी। इस चोट के कारण वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज़ में नहीं खेल पाए थे।