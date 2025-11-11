श्रेयस अय्यर का सिडनी में फील्ड पर स्प्लीन इंजरी के बाद 50 तक गिर गया था ऑक्सीजन लेवल

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक सोर्स ने बताया कि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था और उन्हें नॉर्मल होने में कुछ समय लगा।

By रुस्तम राणा | Updated: November 11, 2025 14:05 IST2025-11-11T14:04:54+5:302025-11-11T14:05:05+5:30

नई दिल्ली: भारत के ओडीआई वाइस-कैप्टन श्रेयस अय्यर ने पिछले महीने अपने करियर के सबसे डरावने पलों में से एक का सामना किया, जब 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान मैदान पर गंभीर चोट लगने के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल 10 मिनट के लिए 50 तक गिर गया था। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक सोर्स ने बताया कि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था और उन्हें नॉर्मल होने में कुछ समय लगा।

30 साल के अय्यर, एलेक्स कैरी को आउट करने के लिए डाइविंग कैच लेने की कोशिश में, अपने पेट में चोट खा बैठे, जिससे उनकी स्प्लीन में चोट लग गई और अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगी। घटना के कुछ ही पलों में स्थिति गंभीर हो गई। BCCI ने कहा, “चोट की तुरंत पहचान कर ली गई थी, और एक छोटे से प्रोसीजर के बाद ब्लीडिंग तुरंत रोक दी गई। इसके लिए उनका सही मेडिकल मैनेजमेंट किया गया है।”

क्या श्रेयस अय्यर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलेंगे?

हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, अय्यर अब लगातार मेडिकल देखरेख में ठीक हो रहे हैं। हालांकि उनकी रिकवरी में अच्छे संकेत दिख रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में लौटने से पहले कम से कम एक महीने और आराम करने की सलाह दी है।

एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "बोर्ड और सिलेक्शन कमिटी उन्हें जल्दबाजी में वापस नहीं लाना चाहते," इस बात की पुष्टि करते हुए कि अय्यर के 30 नवंबर से शुरू होने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में खेलने की संभावना नहीं है। रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में होने वाली यह सीरीज़ मुंबई के इस बल्लेबाज़ के बिना ही होगी, क्योंकि वह पूरी तरह से मैच फिट होने पर ध्यान दे रहे हैं।

श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया में बीच से एक तस्वीर शेयर की

श्रेयस ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपनी रिकवरी के बारे में एक अपडेट शेयर किया। ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर ली गई तस्वीर शेयर करते हुए अय्यर ने लिखा, "धूप एक बेहतरीन थेरेपी रही है। वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है, सभी प्यार और देखभाल के लिए धन्यवाद।" नीली बकेट हैट और रिफ्लेक्टर सनग्लासेस पहने हुए, यह स्टार बैट्समैन बीच वेकेशन पर वापसी करते हुए काफी रिलैक्स दिख रहा था। अय्यर को 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए नहीं चुना गया।
 

