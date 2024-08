Shikhar Dhawan Retirement: क्रिकेट का हीरो कैसे बना विलेन? क्या है शिखर धवन के निकनेम 'गब्बर' की कहानी...

Shikhar Dhawan Retirement: शिखर धवन, क्रिकेट के लीजेंड किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने करियर के दौरान कई रिकॉर्ड बनाने वाले शिखर धवन ने शनिवार, 24 अगस्त 2024 को अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। धवन के घोषणा करते ही फैन्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी है। शिखर धवन को उनके चाहने वाले और फैन्स गब्बर कहकर पुकारते हैं। क्रिकेटर के हीरो को लोग प्यार से गब्बर कहते हैं लेकिन इस निकनेम के पीछे की क्या वजह है यह शायद ही आपको पता हो तो चलिए बताते हैं इस निकनेम के पीछे की असल कहानी...

शिखर धवन के घेरलू क्रिकेट की शुरुआत के समय की यह दिलचस्प कहानी है। 'गब्बर' जो 1975 की बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर "शोले" के महान खलनायक गब्बर सिंह को समर्पित है। अमजद खान द्वारा निभाया गया यह किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में से एक है, जो अपने निर्दयी व्यवहार और प्रभावशाली उपस्थिति के लिए जाना जाता है।

शिखर धवन को घरेलू मैच के दौरान दिल्ली के उनके साथियों ने 'गब्बर' नाम दिया था। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और मैदान पर निडर रवैये ने उनके साथियों को गब्बर सिंह के दबदबे की याद दिला दी। यह नाम लोगों के दिलों में बस गया और धवन के क्रिकेट के कारनामे सिनेमाई आइकन के बड़े व्यक्तित्व से मिलते-जुलते रहे।

As I close this chapter of my cricketing journey, I carry with me countless memories and gratitude. Thank you for the love and support! Jai Hind! 🇮🇳 pic.twitter.com/QKxRH55Lgx