VIDEO: शाहीन अफरीदी ने BBL डेब्यू पर अपने स्पेल के बीच में ही बॉलिंग करने से रोका गया, जानिए क्यों

नई दिल्ली: पाकिस्तान के टॉप तेज़ गेंदबाज़, शाहीन अफरीदी ने आज बिग बैश लीग (BBL) में डेब्यू किया, जब वह ब्रिस्बेन हीट के लिए खेलने उतरे। लेकिन यह उनके लिए एक भुला देने वाली शाम साबित हुई, क्योंकि बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ को जिलॉन्ग के सिमंड्स स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ अपना चार ओवर का स्पेल पूरा नहीं करने दिया गया।

शाहीन के लिए अपने स्पेल के पहले दो ओवर पहले ही भुलाने लायक थे। उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों को रोकने की उम्मीद में पारी के 18वें ओवर में फिर से अटैक पर लाया गया। लेकिन अफरीदी ने दो बार खतरनाक बीमर फेंकी और अंपायरों ने उन्हें मैच में बॉलिंग करने से रोक दिया।

ओवर में चार गेंद फेंकने के बाद उन्हें अटैक से हटा दिया गया और उनके आंकड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अफरीदी ने सिर्फ 2.4 ओवर में 43 रन दिए, क्योंकि उन्हें टिम सीफर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिन्होंने 102 रन बनाए और चल रहे BBL सीज़न का पहला शतक लगाया।

Wow.



On his BBL debut, Shaheen Afridi has been removed from the attack! #BBL15pic.twitter.com/IhDLsKFfJi — KFC Big Bash League (@BBL) December 15, 2025

मोहम्मद रिज़वान का भी BBL डेब्यू अच्छा नहीं रहा

इस बीच, पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिज़वान के लिए भी साइमंड्स स्टेडियम में शाम अच्छी नहीं रही, जब वह मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए शाहीन अफरीदी के खिलाफ खेलने उतरे। वह पारी के चौथे ओवर में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन गेंद को बाउंड्री के पार भेजने में उन्हें काफी मुश्किल हुई। रिज़वान 10 गेंदों में सिर्फ चार रन बना पाए और पारी के सातवें ओवर में पैट्रिक डूली की गेंद पर आउट हो गए।

हालांकि, पारी की शुरुआत करने वाले टिम सीफर्ट ने रेनेगेड्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों में नौ चौकों और छह छक्कों की मदद से 102 रन बनाए। ओलिवर पीक ने भी रेनेगेड्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे इस मैदान पर पहली बार 200 रन का आंकड़ा पार हुआ। उन्होंने अपने 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 212 रन बनाए।