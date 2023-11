CWC ODI World Cup 2023: हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं, पीएम मोदी ने कहा-आप 10 मैच जीतने के बाद यहां तक पहुंचे, देखें वीडियो

CWC ODI World Cup 2023:

CWC ODI World Cup 2023: विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मुलाकात की और लगातार 10 जीत दर्ज करने के लिए टीम की सराहना की। उन्होंने इस दौरान खिलाड़ियों की हौसला अफ़ज़ाई की और उन्हें एक-दूसरे को प्रेरित करने को कहा।

VIDEO | When PM Modi met Team India cricketers in their dressing room after the Indian side lost the #ICCWorldCup2023 final against Australia on Sunday. pic.twitter.com/4BV9hfs40G — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2023

Dear Team India,



Your talent and determination through the World Cup was noteworthy. You've played with great spirit and brought immense pride to the nation.



We stand with you today and always. — Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2023

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi met Team India in their dressing room after the ICC World Cup Finals at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, Gujarat on 19th November.



The PM spoke to the players and encouraged them for their performance throughout the tournament.



(Video:… pic.twitter.com/ZqYIakoIIj — ANI (@ANI) November 21, 2023

अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच के तुरंत बाद टीम के साथ अपनी मुलाकात का एक संक्षिप्त वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत आज और हमेशा उनके साथ खड़ा है।’’ प्रधानमंत्री वीडियो में कप्तान रोहित शर्मा और बल्लेबाज विराट कोहली का हाथ पकड़कर उनसे कहते नजर आ रहे हैं, ‘‘आप 10 मैच जीतने के बाद यहां तक पहुंचे हैं।

All the best Team India!



140 crore Indians are cheering for you.



May you shine bright, play well and uphold the spirit of sportsmanship. https://t.co/NfQDT5ygxk — Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2023

Unfortunately yesterday was not our day. I would like to thank all Indians for supporting our team and me throughout the tournament. Thankful to PM @narendramodi for specially coming to the dressing room and raising our spirits. We will bounce back! pic.twitter.com/Aev27mzni5 — 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 20, 2023

यह सब होता रहता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुस्कुराइए, देश आपको देख रहा है।’’ मोदी ने प्रतियोगिता में सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले भारत के गेंदबाज मोहम्मद शमी को गले लगाया और कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अन्य खिलाड़ियों और टीम के कोच राहुल द्रविड़ से भी बातचीत की। उन्होंने टीम के सदस्यों से कहा कि वे जब भी दिल्ली आएं तो उनसे जरूर मिलें।

We had a great tournament but we ended up short yesterday. We are all heartbroken but the support of our people is keeping us going. PM @narendramodi’s visit to the dressing room yesterday was special and very motivating. pic.twitter.com/q0la2X5wfU — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) November 20, 2023

लीग मैचों में ऑस्ट्रेलिया सहित अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को बिना किसी परेशानी के हराने के बाद विश्व कप जीतने के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा भारत, रविवार को फाइनल मैच में पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम से छह विकेट से हार गया।

From our first medal ceremony to the last - thank you to all the fans who've given us a lot of love for it 💙



Yesterday, we kept our spirits high in the dressing room and presented the best fielder award for one final time.



Watch 🎥🔽 - By @28anand#TeamIndia | #CWC23 — BCCI (@BCCI) November 20, 2023