SCOW vs WIW ICC Women’s T20 World Cup 2024: स्कॉटलैंड को 6 विकेट से रौंद वेस्टइंडीज ने खोला खाता?, 50 गेंद पहले मारी बाजी, देखें वीडियो

Highlights SCOW vs WIW ICC Women’s T20 World Cup 2024: जोसेफ ने 18 गेंद की पारी में तीन चौके और एक छक्का मारा। SCOW vs WIW ICC Women’s T20 World Cup 2024: डॉटिन ने 15 गेंद की नाबाद पारी में दो चौके और दो छक्के लगाये। SCOW vs WIW ICC Women’s T20 World Cup 2024: ग्रुप बी मैच में रविवार को स्कॉटलैंड को छह विकेट से हराया।

SCOW vs WIW ICC Women’s T20 World Cup 2024: एफी फ्लेचर और शिनेल हेनरी की शानदार गेंदबाजी के बाद किआना जोसेफ (31 रन) और डिएंड्रा डॉटिन (नाबाद 28 रन) की आक्रामक बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप बी मैच में रविवार को स्कॉटलैंड को छह विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को आठ विकेट पर 99 रन पर रोकने के बाद महज 11.4 ओवर में चार विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। जोसेफ ने 18 गेंद की पारी में तीन चौके और एक छक्का जबकि डॉटिन ने 15 गेंद की नाबाद पारी में दो चौके और दो छक्के लगाये।

शिनेल हेनरी ने भी 10 गेंद में दो चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 18 रन का योगदान दिया। डॉटिन और हेनरी ने 20 गेंद में 42 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को 50 गेंद शेष रहते जीत दिला दी। स्कॉटलैंड के लिए ओलिविया बेल ने दो जबकि रेचल स्लेटर और प्रियानाज चटर्जी ने एक-एक विकेट लिये।

वेस्टइंडीज के लिए फ्लेचर ने चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट चटकाये तो वहीं हेनरी ने चार ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च कर एक विकेट लिया। हेली मैथ्यूज और करिश्मा रामहैरक को भी एक सफलता मिली। स्कॉटलैंड के लिए कप्तान कैथरिन ब्राइस (25) और एयलसा लिस्टर (26) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर सकें।

Miserly spell with the ball followed by quick runs with the bat – Chinelle Henry was on top of her game against Scotland 👏



She wins the @aramco POTM award 🏅 pic.twitter.com/Lel8cDbk4Q — ICC (@ICC) October 6, 2024

पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से करारी शिकस्त का समाना करने के बाद वेस्टइंडीज को लक्ष्य का पीछा करते समय पहले ओवर में ही स्टेफनी टेलर (04) का विकेट गंवाना पड़ा। जोसेफ ने तीसरे और चौथे ओवर में छक्का और चौका लगाकर हाथ खोला। प्रियानाज ने छठे ओवर में मैथ्यूज (08) की पारी को खत्म किया जबकि बेल ने शमैन कैंपबेल (02) का अपनी ही गेंद पर शानदार कैच लपका।

जोसेफ की आक्रामक पारी को भी बेल ने प्रियानाज के हाथों कैच कराकर खत्म किया। इसके बाद डॉटिन और हेनरी की जोड़ी ने आक्रामक रूख अपना कर स्कॉटलैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। डॉटिन ने 12वें ओवर में अब्ताहा मकसूद के खिलाफ लगातार गेंदों पर छक्का, चौका और छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी।

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला स्कॉटलैंड को भारी पड़ी। उसके दोनों सलामी बल्लेबाज सस्किया हॉर्ली (11) और सेरा ब्राइस (02) तीसरे ओवर तक पवेलियन लौट गये। कप्तान मैथ्यूज ने हॉर्ली की नौ गेंद में दो चौके जड़ित पारी को खत्म किया तो वहीं हेनरी ने ब्राइस को बोल्ड किया।

ब्राइस और लिस्टर ने तीसरे विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी की लेकिन उन्होंने इसके लिए 58 गेंद लेकर रन गति को धीमा रखा। इस साझेदारी को फ्लेचर ने 13वें ओवर में तोड़ा। उन्होंने अगली गेंद पर प्रियानाज के खाता खोले बगैर पवेलियन की राह दिखायी।

लॉरना जैक (11) और डार्सी कार्टर (नाबाद 14) के उपयोगी योगदान के बावजूद स्कॉटलैंड 100 रन के आंकड़े को छूने में नाकाम रहा। इस जीत से वेस्टइंडीज की टीम तालिका में शीर्ष पर पहुंच गयी। जबकि स्कॉटलैंड दो मैचों में दो हार के बाद सबसे नीचे है।