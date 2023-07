World Cup Qualifiers: विश्वकप के लिए वेस्टइंडीज नहीं कर सकी क्वालीफाई, स्कॉटलैंड ने 7 विकेट से हराया

Highlights वेस्टइंडीज 48 साल में पहली बार नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप स्कॉटलैंड के खिलाफ शनिवार को वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी नहीं चली पूरी टीम 43.5 ओवर में 181 रन पर आउट हो गयी

World Cup Qualifiers: एकदिवसीय विश्व कप के क्वालीफाइंग मुकाबले के सुपर सिक्स चरण में स्कॉटलैंड से सात विकेट की हार के साथ ही दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज भारत में आगामी 2023 एकदिवसीय ओवर के विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने की दौड़ से शनिवार को बाहर हो गई।

टूर्नामेंट के 48 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है कि 1975 और 1979 की चैम्पियन वेस्टइंडीज सीमित ओवरों के क्रिकेट में शीर्ष 10 टीमों में शामिल नहीं होगी। स्कॉटलैंड के खिलाफ शनिवार को वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी नहीं चली। पूरी टीम 43.5 ओवर में 181 रन पर आउट हो गयी। स्कॉटलैंड ने 6.3 ओवर बाकी रहते तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

वेस्टइंडीज के खिलाफ चार मैचों में स्कॉटलैंड की यह पहली जीत है। लक्ष्य का पीछा करते हुए मैट क्रास (107 गेंद में नाबाद 74) और ब्रेंडन मैकमुलेन (106 गेंद में 69 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी कर टीम की जीत की नींव रखी। वेस्टइंडीज को इससे पहले ग्रुप चरण में सुपर ओवर तक चले मुकाबले में नीदरलैंड ने हराया था।

