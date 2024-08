Saud Shakeel PAK vs BAN: 1959 रिकॉर्ड 2024 में ध्वस्त, 65 साल पुराने आंकड़े की बराबरी, शकील कारनामा, औसत में जायसवाल सबसे आगे, देखें टॉप-5 खिलाड़ी की लिस्ट

Highlights Saud Shakeel PAK vs BAN: सउद शकील ने 65 वर्षों के रिकॉर्ड की बराबरी की। Saud Shakeel PAK vs BAN: शकील बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने कोई परेशानी नहीं हुई। Saud Shakeel PAK vs BAN: 261 गेंद में नौ चौके की मदद से 141 रन रन बनाये।

Saud Shakeel PAK vs BAN: पाकिस्तान के उपकप्तान सउद शकील ने कमाल कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। शकील ने 65 वर्षों के रिकॉर्ड की बराबरी की। बाएं हाथ के बल्लेबाज शकील ने लाल गेंद प्रारूप में अपनी शानदार लय जारी रखते हुए 261 गेंद में नौ चौके की मदद से 141 रन रन बनाये। शकील बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने कोई परेशानी नहीं हुई। शकील ने मिराज के खिलाफ दो रन दौड़कर लेने के साथ ही अपना तीसरा शतक पूरा किया। 20 पारियों में 1000 रन पूरा किया। शकील ने औसत को 65.17 पर पहुंचाया है। मौजूदा बल्लेबाजों में दूसरा सबसे बड़ा है।

सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले पाकिस्तान के पुरुष बल्लेबाजः (Fastest Pakistan's Men's batters to 1000 Test runs)- पारी के हिसाब से

सउद शकीलः 20

सईद अहमदः 20

सादिक मोहम्मदः 22

जावेद मियांदादः 23

तौफीक उमरः 24

आबिद अलीः 24

अब्दुल्ला शफीकः 24।

पाकिस्तान के लिए टेस्ट में सबसे तेज 1000 रन पूरा करने के मामले में पूर्व बल्लेबाज सईद अहमद की बराबरी की। अहमद ने 1959 में रिकॉर्ड बनाया था। इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले संयुक्त रूप से सबसे तेज पाकिस्तान बल्लेबाज बन गए। दोनों खिलाड़ियों ने 11 टेस्ट और 20 पारियों में इस उपलब्धि को पूरा किया था।

उच्चतम पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी औसतः (Highest Men's Test batting average - Current players (minimum 10 Test innings)-

यशस्वी जयसवाल (भारत)- 68.53

सउद शकील (पाकिस्तान)- 65.17

हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)- 59.75

स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)- 56.97

केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)- 54.98।