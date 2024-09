VIDEO: सरफराज के भाई ने तोड़ा सचिन का 33 साल पुराना रिकॉर्ड, खेली 181 रनों की तूफानी पारी

Highlights Musheer Khan: सरफराज के भाई ने तोड़ा सचिन का 33 साल पुराना रिकॉर्ड Sarfaraz Khan: मुशीर खान ने दलीप ट्रॉफी में खेली 181 रनों की तूफानी पारी

Musheer Khan Breaks Sachin Tendulkar 33 Years Old Record in Duleep Trophy: टीम इंडिया के खिलाड़ी सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान ने दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले ही मैच में गदर काट दिया है, इससे पहले मुशीर खान अंडर-19 वर्ल्ड कप और रणजी ट्रॉफी में शतक लगा चुके हैं। इंडिया-बी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने इंडिया-ए के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा है।

Musheer Khan brings up his 💯 🙌



A special celebration and a special appreciation from brother Sarfaraz Khan 👏





मुशीर खान की धाकड़ बल्लेबाजी ने इंडिया-बी की टीम को मुसीबत से निकाल दिया, मैदान में नवदीप सैनी ने मुशीर खान का अच्छा साथ दिया, मैच में मुशीर खान डबल सेंचुरी लगाने से चूक गए लेकिन अपनी बल्लेबाजी का लोहा सबको मनवा दिया। उन्होंने 373 गेंदों में 16 चौके और 5 छक्कों की मदद से 181 रन बनाए, मुशीर खान ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए उनका साल 1991 का दलीप ट्रॉफी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं इस रिकॉर्ड में सबसे आगे हैं बाबा अपराजित, जिन्होंने दलीप ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए 212 रन बनाए थे।

A 6⃣ that hits the roof & then caught in the deep!



Kuldeep Yadav bounces back hard and a magnificent innings of 181(373) ends for Musheer Khan 👏



