Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants: जयपुर में 'चौके-छक्के की बारिश', संजु सैमसन ने ठोकी 21वीं हाफ सेंचुरी

Highlights आईपीएल 2024 के इस सीजन में सैमसन ने पहली और अपने आईपीएल के करियर में 21वीं हाफ सेंचुरी लगाई जायसवाल ने 12 गेंदों में 24 रन बनाए नवीन उल हक ने तीन ओवर में लिए 2 विकेट

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजु सैमसन ने लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की जमकर क्लास ली। आईपीएल 2024 के इस सीजन में सैमसन ने पहली और अपने आईपीएल के करियर में 21वीं हाफ सेंचुरी लगाई। संजु ने 52 गेंदों में 82 रन बनाए। संजु ने अपनी पारी में 6 गगनचुंबी छक्कों के साथ 3 चौके लगाए।

THE SANJU SAMSON SHOW AT JAIPUR. 🔥



- The Class of Sanju..!!!pic.twitter.com/1xkkpbhTpr