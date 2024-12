Sam Konstas India vs Australia: बुमराह की गेंद पर 2 छक्का, 6 साल बाद रिकॉर्ड, जोस बटलर के बाद दूसरे खिलाड़ी सैम कोंस्टास, देखें वीडियो

Highlights Sam Konstas India vs Australia highlights, 4th Test: 4483 गेंद के बाद कोई खिलाड़ी बुमराह पर छक्का लगाया है। Sam Konstas India vs Australia highlights, 4th Test: सैम कोंस्टास ने सिर्फ 52 गेंद में अर्धशतक जड़ दिया। Sam Konstas India vs Australia highlights, 4th Test: क्रिकेट की दुनिया में आपका स्वागत है सैम कोंस्टास।

A bit of audacity!



Smiles everywhere as the 19-year-old Sam Konstas attempted to ramp Jasprit Bumrah very early in his debut 👀#AUSvINDpic.twitter.com/9I9urUnmuq— cricket.com.au (@cricketcomau) December 25, 2024

Sam Konstas India vs Australia highlights, 4th Test: टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी-

17 वर्ष 240 दिनः इयान क्रेग बनाम दक्षिण अफ्रीका, मेलबर्न 1953

19 साल 85 दिनः सैम कोंस्टास बनाम भारत, मेलबर्न 2024

19 साल 121 दिनः नील हार्वे बनाम भारत, मेलबर्न 1948

19 वर्ष 150 दिनः आर्ची जैक्सन बनाम इंग्लैंड. एडिलेड 1929।

भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन उन्नीस वर्ष के कोंस्टास ने 65 गेंद में 60 रन बनाकर साबित कर दिया कि उन्हें अंतिम एकादश में रखने का फैसला कितना सही था। कोंस्टास ने अनुभवी उस्मान ख्वाजा (नाबाद 38) के साथ 89 रन की साझेदारी की। शुरुआत में कोंस्टास को भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को खेलने में दिक्कत आई लेकिन पहले कुछ रन बनाने के बाद वह लय में आ गए।

Virat Kohli and Sam Konstas exchanged a heated moment on the MCG. #AUSvINDpic.twitter.com/QL13nZ9IGI — cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024

बेखौफ खेल दिखाते हुए उन्होंने बुमराह को रिवर्स स्वीप लगाकर चौका जड़ा और फिर मिड आन पर छक्का लगा दिया। इसके बाद उन्होंने थर्डमैन पर चौका लगाया। बुमराह को टेस्ट क्रिकेट के पहले ही स्पैल में पहली बार दो छक्के पड़े हैं। मोहम्मद सिराज जब गेंदबाजी पर आये तो दर्शकों ने काफी हूटिंग की, क्योंकि उन्होंने कोंस्टास पर उसकी अपारंपरिक बल्लेबाजी शैली के लिये छींटाकशी की थी।

"I'll look to keep targeting him. Hopefully he might come back on."



Sam Konstas wants round two with Jasprit Bumrah: https://t.co/LSqCHmF7kH#AUSvINDpic.twitter.com/LvJAmaCACb — cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024

कोंस्टास ने अपनी पारी में छह चौके और दो छक्के लगाये। सिराज ने या तो बहुत फुललैंग्थ गेंद डाली या शॉर्टपिच गेंद फेंकी। साझेदारी टूटती नहीं देख भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 16वें ओवर में रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी जिन्होंने कोंस्टास को पगबाधा आउट करके कप्तान के फैसले को सही साबित किया।

An entertaining opening session at the MCG, with Australia sitting at 1-112.



What was your big takeaway from those first 25 overs?#AUSvINDpic.twitter.com/iGeYBDVHHj — cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024

No. 468



Get inside the huddle as Mark Taylor presented Sam Konstas his baggy green ❤️ #AUSvIND— cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024

खचाखच भरे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर दर्शकों ने पवेलियन लौटते कोंस्टास का खड़े होकर अभिवादन किया। पहले सत्र में कोंस्टास की भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली से संक्षिप्त झड़प भी हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में बृहस्पतिवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।

ICC officials are set to review the incident between Virat Kohli and Sam Konstas early on Boxing Day.https://t.co/EUZvxv5TPs — cricket.com.au (@cricketcomau) December 26, 2024

भारतीय टीम में शुभमन गिल की जगह स्पिन हरफनमौला वॉशिंगटन सुंदर को जगह दी गई। वहीं आस्ट्रेलिया के लिये सैम कोंस्टास ने पदार्पण किया जबकि चोटिल तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की जगह स्कॉट बोलैंड ने ली । भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पुष्टि की कि वह शीर्षक्रम में ही बल्लेबाजी करेंगे।