SA20 2025: कार्तिक, रूट और केन मचाएंगे धमाल, 8 फरवरी को वांडरर्स में फाइनल, सनराइजर्स ईस्टर्न केप-मुंबई इंडियंस केपटाउन में उद्घाटन मुकाबला, देखें शेयडूल

Highlights SA20 2025: पहला मैच नौ जनवरी को खेला जाएगा। SA20 2025: सनराइजर्स ईस्टर्न केप के सामने मुंबई इंडियंस केपटाउन है। SA20 2025: दिनेश कार्तिक धमाल मचाएंगे और चौके और छक्के की बारिश करेंगे।

SA20 2025: लगातार दो बार के चैंपियन टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप और मुंबई इंडियंस केपटाउन के बीच उद्घाटन मुकाबला खेला जाएगा। 9 जनवरी से तीसरे सत्र की शुरुआत हो रही है। सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने कमाल का प्रदर्शन किया और दोनों बार खिताब पर कब्जा किया है। आपको बता दें कि आईपीएल टीम के मालिक के पास ही स्वामित्व है। 8 फरवरी को वांडरर्स स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पार्ल रॉयल्स में इस बार इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट और भारत के पूर्व कीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक धमाल मचाएंगे और चौके और छक्के की बारिश करेंगे।

दक्षिण अफ्रीका के तीसरे सीज़न के लिए फिक्स्चर की घोषणा की गई। जोहान्सबर्ग का वांडरर्स स्टेडियम प्रतियोगिता में दूसरी बार फाइनल (8 फरवरी को) की मेजबानी करेगा। अब तक आयोजित दो सीज़न में उपविजेता प्रिटोरिया कैपिटल्स और डरबन सुपर जाइंट्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन किंग्समीड में आमने-सामने होंगे। प्रतियोगिता के पहले शनिवार को सीज़न का पहला डबल हेडर खेला जाएगा।

Your #BetwaySA20 Season 3 fixtures are here 😁



All the info you need 🔗 https://t.co/nnuhNIpOb1