SA20 2023: 27 अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम, प्रिटोरिया कैपिटल्स ने एमआई केपटाउन को किया आउट,राशिद, रबाडा और कुरैन का सपना टूटा!

SA20 2023: प्रिटोरिया कैपिटल्स का दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम 27 अंक लेकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। प्रिटोरिया कैपिटल्स ने एमआई केपटाउन पर रोमांचक एक विकेट की जीत के साथ एसए20 सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई।

एमआई केपटाउन की टीम के पास 13 अंक है। एमआई केपटाउन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19. 4 ओवर में 10 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में प्रिटोरिया कैपिटल्स 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 160 रन बनाकर जीत दर्ज की। रिले रोसौव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

रिले रोसौव ने 19 गेंद में 40 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। एमआई केपटाउन के कप्तान राशिद खान, कैगिसो रबाडा और सैम कुरैन का सपना टूटा गया। पार्नेल पहले 2.1 ओवर के बाद कमर में चोट के साथ मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन कप्तान ने साहसपूर्वक 10वें नंबर पर आकर अपनी टीम को जीत दिलाई।

एमआई केपटाउन के राशिद ने अपने चार ओवरों में सिर्फ 17 रन दिए और थ्यूनिस डी ब्रुइन का विकेट चटकाया। कुसाल मेंडिस (25 गेंदों में 39 रन) ने शानदार पारी खेली। एमआई केपटाउन अब 13 अंकों के साथ तालिका में सबसे नीचे है और सोमवार को वांडरर्स में जोबर्ग सुपर किंग्स के खिलाफ सिर्फ एक मैच शेष है।