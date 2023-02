SA20 2023: फाइनल और सेमीफाइनल शेयडूल जारी, प्रिटोरिया कैपिटल के सामने पार्ल रॉयल्स, जोबर्ग सुपर किंग्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप में टक्कर, ये दो टीम बाहर

Highlights 8 और 9 फरवरी को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। 11 फरवरी को फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल और सेमीफाइनल शेयडूल जारी कर दिया गया है।

SA20 2023: आईपीएल की 6 सहयोगी टीम दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग में खेल रही है। फाइनल और सेमीफाइनल शेयडूल जारी कर दिया गया है। 8 फरवरी को प्रिटोरिया कैपिटल और पार्ल रॉयल्स के बीच पहला सेमी-फाइनल खेला जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल जोबर्ग सुपर किंग्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच 9 फरवरी को खेला जाएगा।

Paarl Royals secured their semi-final spot after a nail-biter of a cricket match against Pretoria Capitals. Here are the #Betway#SA20 standings.@Betway_Indiapic.twitter.com/mr6qgVlnFy — Betway SA20 (@SA20_League) February 7, 2023

It's a rematch at the Wanderers in the first #Betway#SA20 semi-final between Pretoria Capitals and Paarl Royals@Betway_Indiapic.twitter.com/tOFXYhNkwU — Betway SA20 (@SA20_League) February 7, 2023

फाइनल मुकाबला 11 फरवरी को खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस केपटाउन और डरबन सुपरजाइंटस का सफर खत्म हो गया। प्रिटोरिया कैपिटल 31 अंक के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे स्थान पर जोबर्ग सुपर किंग्स है, जिसके पास 27 अंक है।

All roads lead to Centurion for the second #Betway#SA20 semi-final between Joburg Super Kings and Sunrisers Eastern Cape@Betway_Indiapic.twitter.com/cYc2hzyf4n — Betway SA20 (@SA20_League) February 7, 2023

सनराइजर्स ईस्टर्न केप 19 अंक के साथ तीसरी टीम है और पार्ल रॉयल्स भी 19 अंक के साथ चौथे पायदान पर है। डरबन सुपरजाइंटस 19 अंक के साथ 5वें स्थान पर है, लेकिन रन रेट के कारण टीम बाहर हो गई है। मुंबई इंडियंस केपटाउन का सबसे बुरा हाल रहा और 13 अंक के साथ अंतिम स्थान पर रही।