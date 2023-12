SA vs IND Score, First Test: विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल बने खेवनहार!, 70 रन बनाकर क्रीज पर, 59 ओवर में 8 विकेट पर 208 रन, मैच खत्म, जानें स्कोरबोर्ड

Highlights श्रेयस अय्यर, शारदुल ठाकुर के साथ अहम साझेदारी की। मैदान गीला होने से टॉस में 45 मिनट का विलंब हुआ था। मैच आधा घंटा देरी से शुरू हुआ था।

SA vs IND Score, First Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले दिन का खेल समाप्त हो गया। बारिश के कारण केवल 59 ओवर का मैच हुआ। विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल भारतीय टीम के लिए खेवनहार बन गए हैं। 70 रन पर खेल रहे हैं। राहुल छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। इस बीच श्रेयस अय्यर, शारदुल ठाकुर के साथ अहम साझेदारी की।

UPDATE - Day 1 of the 1st #SAvIND Test has been called off due to rain 🌧️#TeamIndia 208/8 after 59 overs.



See you tomorrow for Day 2 action.



