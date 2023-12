SA vs IND, 3rd T20I: सूर्यकुमार यादव ने टी20 में लगाया चौथा शतक, 55 गेंदों में 8 छक्कों और 7 चौकों की मदद से बनाए 100 रन

Highlights स्काई ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 8 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 100 रन बनाए उन्हें युवा यशस्वी जयसवाल का भरपूर समर्थन मिला, जिन्होंने 60 रनों की तेज पारी खेली भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए

South Africa vs India, 3rd T20I: टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे सूर्यकुमार यादव ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना चौथा शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया। जोहान्सबर्ग में गुरुवार को खेले गए तीसरे और आखिरी टी20आई में स्काई ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 8 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 100 रन बनाए और भारत को मेजबान दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए।

सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा के विश्व में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय टी20I शतक बनाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। इस सूची में अन्य बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल भी हैं जिनके नाम 4 टी20ई शतक हैं। बल्लेबाज के लिए यह एक लंबा समय था क्योंकि मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20ई में हार के प्रयास में 56 रन बनाए थे।

उन्हें युवा यशस्वी जयसवाल का भरपूर समर्थन मिला, जिन्होंने तबरेज़ शम्सी की गेंद पर आउट होने से पहले 60 रनों की तेज पारी खेली। इससे पहले, दक्षिण अफ़्रीकी स्पिनर केशव महाराज ने लगातार गेंदों पर शुबमन गिल (12) और तिलक वर्मा (0) के विकेट लेकर भारत को शुरुआती झटका दिया था।

गिल को पगबाधा आउट किया गया जबकि वर्मा का खराब दौर जारी रहा और उन्हें एडेन मार्कराम ने गोल्डन डक पर कैच आउट कर दिया। बैकफुट पर भेजे जाने से पहले, भारतीय सलामी बल्लेबाज जोश में थे, जब उन्होंने पहले दो ओवरों में 29 रन बनाए, जिसमें गिल और यशस्वी जयसवाल ने प्रोटिया गेंदबाजों को मैदान के चारों ओर मारा। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया जिसके बाद भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा गया।

