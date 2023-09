SA vs AUS, 3rd T20I: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने किया क्लीन स्वीप, तीसरा मैच 5 विकेट से जीता

Highlights तीसरे मुकाबले में कंगारू टीम की तरफ से ट्रैविस हेड ने विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली हेड ने 48 गेंदों का सामना करते हुए 91 रनों की पारी खेली ऑस्ट्रेलिया के एबॉट ने 4 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट लिए

South Africa vs Australia, 3rd T20I: मेजबान साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने रविवार को डरबन में खेले गए तीसरे टी20 मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज कर शृंखला को 3-0 से अपने नाम कर लिया। तीसरे मुकाबले में कंगारू टीम की तरफ से ट्रैविस हेड ने विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली और टीम की जीत में अहम भूमिका अदा की। हेड ने 48 गेंदों का सामना करते हुए 91 रनों की पारी खेली। इस पारी में उनके 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे।

मेजबान टीम द्वारा मिले 191 रनों के लक्ष्य को मेहमान टीम ने 17.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम ऑस्ट्रेलिया की शुरूआत अच्छी नहीं रही। टीम के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट (0) पहले ओवर की पहली गेंद का शिकार हो गए। कप्तान मार्करम ने उन्हें पगबाधा आउट किया।

इसके बाद टीम ने 43 रन पर अपना दूसरा विकेट कप्तान मिचेल मार्श के रूप में खोया। इसके बाद जोश इंग्लिश हेड का साथ दिया और तेज गति से रन बटोरे। उन्होंने 22 गेंदों में 42 रन बनाए। जिसमें उनके 4 छक्के और एक चौका शामिल था। मार्कस स्टॉयनिस ने नाबाद 37 (21) रन बनाकर टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। साउथ अफ्रीका की तरफ से गेराल्ड और फोर्टुइन ने 2-2 विकेट लिए। जबकि कप्तान मार्करम ने एक विकेट लिया।

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 190/8 स्कोर बनाया था। मेजबान टीम की ओर से डोनावोन फरेरा ने सर्वाधिक 48 (21) रनों की पारी खेली। सलामी बल्लेबाज हेनरिच ने 42 (30) और कप्तान मार्करम 41 (23) ने शानदार बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर 190 रन पहुंच सका।

ऑस्ट्रेलिया के एबॉट ने 4 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट लिए। मार्कस स्टॉयनिस अपने 4 ओवर के स्पेल में 39 रन लुटाए और 2 विकेट झटके। जबकि एक विकेट टी सांगा को मिला। दोनों टीमों के बीच अब 5 मैचों की वनडे सीरीज 7 सितंबर 2023 से शुरू होगी। जबकि अंतिम मैच 17 सिंतबर को होगा।

Australia go all guns blazing to overhaul the target in the 18th over⚡



With this, they have sealed a 3-0 series whitewash 🎉#SAvAUS 📝: https://t.co/I7XSeO2rgNpic.twitter.com/TYeuHHZjJv