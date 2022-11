चेन्नई सुपर किंग्स के इस बल्लेबाज ने बैट से किया धमाका, 1 ओवर में बना डाले 42 रन, लगाए 7 छक्के

Highlights ऋतुराज एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले सीमित ओवरों के क्रिकेट में पहले बल्लेबाज बने गायकवाड़ ने 159 गेंदों में 220 रन बनाए, जिसमें 16 छक्के और दस चौके शामिल थे कप्तान गायकवाड़ के दम पर महाराष्ट्र ने 50 ओवर में पांच विकेट पर 330 रन बनाए

नई दिल्ली: क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। इस खेल में रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं। आपने एक ओवर में छह छक्के लगे हुए तो देखे होंगे। लेकिन एक ओवर में 7 छक्के लगना आश्चर्य की बात है। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में ऐसा हुआ है। एक बल्लेबाज ने अपने बल्ले से धमाका करते हुए एक ओवर में 7 छक्के लगाए। इसी के साथ ही एक ओवर में 43 रन भी बने।

महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ सोमवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बी ग्राउंड में विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान एक ही ओवर में सात छक्के और 42 रन बनाने वाले सीमित ओवरों के क्रिकेट में पहले बल्लेबाज बन गए। गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान एक ओवर में सात छक्के लगाए।

ऋतुराज, सर गारफील्ड सोबर्स, रवि शास्त्री, हर्शल गिब्स, युवराज सिंह, रॉस व्हाइटली, हजरतुल्ला जाजई, लियो कार्टर, कीरोन पोलार्ड और थिसारा परेरा की शानदार सूची में शामिल हो गए, जिन्होंने एक ओवर में लगातार छह छक्के लगाए हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज ने अहमदाबाद में घरेलू 50 ओवर के टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे क्वार्टर फाइनल में लगातार सात छक्के लगाए। ओवर की एक गेंद नो बॉल थी, जिस पर गायकवाड़ ने छक्का लगाया। उनकी पारी के दम पर महाराष्ट्र ने 50 ओवर में पांच विकेट पर 330 रन बनाए। गायकवाड़ ने 159 गेंदों में 220 रन बनाए, जिसमें 16 छक्के और दस चौके शामिल थे।

DOUBLE-CENTURY!



Ruturaj Gaikwad finishes with an unbeaten 2⃣2⃣0⃣* off just 159 balls! 👏



