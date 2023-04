RR VS PKBS IPL 2023: दूसरी जीत पर नजर, पूर्वोत्तर को पहली बार आईपीएल मुकाबले, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights रॉयल्स ने 72 रन की जीत के दौरान हैदराबाद की टीम को खेल के हर विभाग में पछाड़ा। डकवर्थ -लुईस पद्धति के तहत सात रन की जीत के दौरान अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्षमता की झलक पेश की। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है।

RR VS PKBS IPL 2023: राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीम पहले मैच में जीत दर्ज की है। दोनों टीम की नजर दूसरी जीत पर है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। रॉयल्स और किंग्स दोनों ने अपनी एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है।

Match 8. Rajasthan Royals won the toss and elected to field. https://t.co/VX8gnYK5fh #TATAIPL #RRvPBKS #IPL2023

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार जीत से आत्मविश्वास से भरा राजस्थान रॉयल्स अपनी संतुलित टीम के दम पर इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के खिलाफ एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगा। पिछले साल के उप विजेता रॉयल्स ने 72 रन की जीत के दौरान हैदराबाद की टीम को खेल के हर विभाग में पछाड़ा।

A look at the Playing XI for #RRvPBKS#TATAIPLpic.twitter.com/2qG7OhCJFT