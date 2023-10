World Cup 2023: नेट्स में गेंदबाजी करते हुए दिखे रोहित शर्मा, लोगों ने कहा- शादाब खान को टक्कर देने के लिए तैयार हैं हिटमैन

Highlights 19 अक्टूबर को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ मैच नेट्स में अभ्यास सत्र के दौरान गेंदबाजी करते हुए दिखे रोहित लोगों ने इस तस्वीर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं

Cricket World Cup 2023: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 19 अक्टूबर को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच से एक दिन पहले नेट्स में अभ्यास सत्र के दौरान गेंदबाजी करते हुए दिखे। रोहित शर्मा ने मैच में गेंदबाजी करना काफी समय से बंद कर दिया है इसलिए उनकी गेंदबाजी का अभ्यास करते हुए तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई यह वायरल हो गई। लोगों ने इस तस्वीर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं।

गेंदबाजी करते रोहित की तस्वीर पर कुछ ने कहा कि वह अब गेंद से भी पारी की शुरुआत करेंगे वहीं कुछ ने कहा कि रोहित अब शादाब को टक्कर देने के लिए तैयार हैं।

