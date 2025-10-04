'रोहित शर्मा और शुभमन गिल करेंगे ओपनिंग': अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया की टॉप-ऑर्डर जोड़ी की पुष्टि की

IND vs AUS ODI Series: सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने कहा कि शुभमन गिल को कप्तान बनाने के पीछे का उद्देश्य सभी प्रारूपों में नेतृत्व की एकरूपता सुनिश्चित करना था। तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर अगरकर ने बताया, "यह दो कारणों से लिया गया।

पहला, योजना के लिहाज से तीन अलग-अलग प्रारूपों के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना लगभग असंभव है। यह एक ऐसा प्रारूप है जो अब सबसे कम खेला जाता है, इसलिए आपको अगले खिलाड़ी को तैयारी और योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए इतने मैच नहीं मिलते।"

सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य था और अगरकर ने कप्तानी में बदलाव के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, "हाँ, कप्तानी के फ़ैसले के बारे में व्यक्तिगत रूप से बता दिया गया है। 2027 विश्व कप के संबंध में, मुझे नहीं लगता कि हमें आज इस बारे में बात करने की ज़रूरत है, ज़ाहिर है कप्तानी में बदलाव के कारण ही ऐसा सोचा जा रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "रवींद्र जडेजा के मामले में, ऑस्ट्रेलिया में दो स्पिनरों को ले जाना संभव नहीं था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से योजना का हिस्सा हैं। फ़िलहाल, हम वहाँ केवल वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव को ही ले जा सकते हैं।"

कप्तानी के फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए, अगरकर ने कहा कि इसका एक कारण गिल को 2027 के एकदिवसीय विश्व कप से पहले जमने का समय देना भी था। उन्होंने आगे कहा, "विश्व कप से अभी दो साल दूर हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें कितने मैच खेलने को मिलेंगे। आखिरी एकदिवसीय मैच मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में था और अब हम अक्टूबर में खेलेंगे। इससे नए खिलाड़ी को विश्व कप की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है।"

गिल के बर्नआउट से जुड़ी चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर, अगरकर ने इसे टाल दिया। मुख्य चयनकर्ता ने कहा, "नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। वह अभी भी काफी युवा हैं और हमने देखा है कि उन्होंने इंग्लैंड में भारी दबाव में क्या किया।" पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने अभिषेक शर्मा और तिलक वर्णा को टीम में जगह न मिलने का कारण भी बताया।

उन्होंने कहा, "इस समय रोहित और गिल ओपनिंग कर रहे हैं और यशस्वी जायसवाल भी हैं, जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं। यह 15 सदस्यीय टीम है और तीन मैचों की सीरीज़ है, इसलिए यह संभव नहीं है।" अगरकर ने यह भी कहा कि कोहली और रोहित ने चयन के लिए उपलब्ध होने के लिए सभी फिटनेस प्रोटोकॉल पास कर लिए हैं।

उन्होंने कहा, "दोनों ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और इसलिए वे फिट हैं और चयन के लिए उपलब्ध हैं। जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने आवश्यक फिटनेस मानदंडों को पूरा कर लिया है।" जसप्रीत बुमराह के कार्यभार प्रबंधन के बारे में बात करते हुए, अगरकर ने खुलासा किया कि यह एक सतत प्रक्रिया है और वे इस पहलू में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं।

मुंबईकर ने आगे कहा, "हमने उन्हें पहले ही एकदिवसीय मैचों के लिए आराम दे दिया है और जब भी हम उन्हें आराम दे पाएँगे, हम ऐसा करेंगे।"