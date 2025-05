Video: रोहित शर्मा ने माता-पिता को स्टेज पर बुलाया, फिर वानखेड़े में कराया अपने नाम के स्टैंड का अनावरण, देखें भावुक क्षण

मुंबई: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने रोहित शर्मा को प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में उनके नाम पर एक स्टैंड देकर सम्मानित किया। शुक्रवार को आधिकारिक उद्घाटन हुआ, जिसमें रोहित के माता-पिता पूर्णिमा और गुरुनाथ शर्मा को 'रोहित शर्मा स्टैंड' के उद्घाटन के लिए औपचारिक बटन दबाने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया। रोहित की पत्नी रितिका, जो अपने शानदार करियर के दौरान रोहित के साथ मजबूती से खड़ी रही हैं, अपने पति के नाम वाले भव्य स्टैंड के आधिकारिक उद्घाटन के समय भावुक हो गईं।

एमसीए ने इससे पहले अपनी वार्षिक आम बैठक में तीन महान खिलाड़ियों के नाम पर स्टैंड बनाने का प्रस्ताव पारित किया था: रोहित शर्मा, पूर्व भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार। इसके साथ ही रोहित सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और विजय मर्चेंट जैसे मुंबई के महान क्रिकेटरों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिनके नाम पर वानखेड़े स्टेडियम में स्टैंड बनाए गए हैं।

MOMENTS OF THE DAY. ❤️



- Rohit Sharma called his parents & he himself came and took his parents to the stage for unveil the stand. 🥹 (ANI). pic.twitter.com/2zGLDoOM5p