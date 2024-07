रोहित शर्मा ने भारतीय कप्तान के लिए पीएम मोदी की 'उत्कृष्टता का साक्षात् उदाहरण' वाली पोस्ट पर दी ये प्रतिक्रिया

Highlights भारत की जीत के बाद पीएम मोदी ने रोहित शर्मा की प्रशंसा में लिखा, प्रिय रोहित शर्मा, आप उत्कृष्टता के साक्षात्कर्ता हैं इस पर भारतीय कप्तान ने कहा, आपके दयालु शब्दों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी सर इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम से फोन पर बात की थी

ICC T20 World Cup 2024: टीम इंडिया की विश्व कप जीत एक अरब भारतीय प्रशंसकों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। भारत को सबसे छोटे प्रारूप में दूसरी बार विश्व कप जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने शनिवार को 2024 के विश्व कप में ICC खिताब के लिए लंबे इंतजार को खत्म कर दिया। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने केंसिंग्टन ओवल में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रनों से हराया। बारबाडोस में भारत द्वारा प्रसिद्ध ट्रॉफी उठाने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम से फोन पर बात की।

ऐतिहासिक टी20 विश्व कप जीत पर सदस्यों को बधाई देते हुए, पीएम मोदी ने निवर्तमान भारतीय कप्तान रोहित के लिए एक विशेष संदेश भी साझा किया। 37 वर्षीय रोहित ने टी20 विश्व कप फाइनल के बाद अपने संन्यास की घोषणा की। कोहली के साथ रिटायरमेंट क्लब में शामिल होते हुए, रोहित ने संवाददाताओं से कहा कि आईसीसी विश्व कप फाइनल खेल के सबसे छोटे प्रारूप में टीम इंडिया के लिए उनका आखिरी प्रदर्शन था। रोहित टेस्ट और वन डे इंटरनेशनल (वनडे) प्रारूपों में भारत का नेतृत्व करना जारी रखेंगे।

पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, “प्रिय रोहित शर्मा, आप उत्कृष्टता के साक्षात्कर्ता हैं। आपकी आक्रामक मानसिकता, बल्लेबाजी और कप्तानी ने भारतीय टीम को एक नया आयाम दिया है। आपका टी20 करियर हमेशा याद रखा जाएगा। आज सुबह आपसे बात करके बहुत खुशी हुई,” ट्विटर के नाम से मशहूर एक्स पर पीएम मोदी को जवाब देते हुए, दिग्गज क्रिकेटर रोहित ने भारतीय प्रधानमंत्री को उनके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद दिया।

रोहित ने कहा, "आपके दयालु शब्दों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी सर। टीम और मैं कप को घर लाने में सक्षम होने पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं और वास्तव में इस बात से अभिभूत हैं कि इसने सभी को कितनी खुशी दी है।" रोहित ने मेन इन ब्लू के लिए विश्व कप जीतने के बाद अपनी पीठ के बल लेटकर आँखें बंद करके एक तस्वीर भी पोस्ट की। रोहित ने कहा, "यह तस्वीर दर्शाती है कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। अभी मैं एक अरब लोगों के लिए एक सपने के सच होने का आनंद ले रहा हूँ।"

Thank you so much @narendramodi sir for your kind words. The team and I are very proud to be able to bring the cup home and are truly touched by how much happiness it has brought everyone back home. https://t.co/d0s3spHw4y