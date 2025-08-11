HighlightsRohit Sharma New Car Lamborghini Urus Se: 2014 में ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था।Rohit Sharma New Car Lamborghini Urus Se: 50 ओवर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड भी है। Rohit Sharma New Car Lamborghini Urus Se: यशस्वी जायसवाल का उत्साहवर्धन कर रहे थे।
Rohit Sharma New Car Lamborghini Urus Se: टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी कारों के कलेक्शन में ₹4.18 करोड़ की लैम्बोर्गिनी उरुस को शामिल किया है और नंबर प्लेट के तौर पर '3015' चुना है। नारंगी रंग की रोहित की कार की नंबर प्लेट ने लोगों का ध्यान खास तौर पर खींचा है। इसका महत्व उनकी बेटी और बेटे की जन्मतिथि से जुड़ा है। 38 वर्षीय रोहित शर्मा की छठी कार है। नंबर प्लेट की बात करें तो 3015 उनकी बेटी समायरा और बेटे अहान की जन्मतिथि से जुड़ा है। रोहित और उनकी पत्नी रितिका सजदेह की बेटी समायरा का जन्म 30 दिसंबर, 2018 को हुआ था।
बेटे का जन्म 15 नवंबर, 2024 को हुआ था। इसलिए, '3015' नंबर यहीं से लिया गया है। इससे पहले नागपुर में जन्मे इस क्रिकेटर ने अपनी नीली लैम्बोर्गिनी और काली रेंज रोवर कार के पीछे नंबर प्लेट के रूप में '264' नंबर अंकित करवाया था। '264' नंबर इस दाएं हाथ के बल्लेबाज का वनडे में सर्वोच्च स्कोर है, जो उन्होंने 2014 में ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था।
यह 50 ओवर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड भी है। इस बीच, नागपुर में जन्मे इस क्रिकेटर को हाल ही में परिवार के साथ छुट्टियां बिताते हुए लंदन में देखा गया। वह लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पाँचवें टेस्ट मैच में भी मौजूद थे और यशस्वी जायसवाल का उत्साहवर्धन कर रहे थे।
रोहित का आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए क्वालीफायर 2 में पंजाब किंग्स के खिलाफ था, जिसमें पाँच बार की चैंपियन टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। रोहित के अगली बार अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारत के लिए खेलने की संभावना है। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित और विराट कोहली के लिए आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच हो सकता है।