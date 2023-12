वीडियो: विश्वकप फाइनल की हार को भूल नहीं पाए हैं रोहित शर्मा, पहली बार जाहिर की भावनाएं, कही ये बात

Highlights फाइनल में हमने अपनी तरफ से वह सब कुछ किया जो हम कर सकते थे - रोहित मुझे टीम पर गर्व है क्योंकि हम जिस तरह खेले वह बेजोड़ था - रोहित इस हार को पचाना आसान नहीं था - रोहित

नई दिल्ली: वनडे विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार का गम अब तक कोई भी भारतीय क्रिकेट प्रशंसक भूला नहीं है। इस हार के बाद से अब तक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कुछ खास नहीं बोले थे। लेकिन अब भारतीय कप्तान ने खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। रोहित ने कहा है कि इस हार को पचाना आसान नहीं था।

एक वीडियो में रोहित ने कहा, "मुझे शुरू में नहीं पता था कि इससे कैसे वापसी करनी है। मेरे परिवार और मेरे दोस्तों ने मुझे आगे बढ़ाया। मेरे चारों ओर चीजों को बहुत हल्का रखा, जो काफी मददगार था। उस हार को पचाना आसान नहीं था, लेकिन हां, जीवन आगे बढ़ता है। ईमानदारी से कहूं तो यह कठिन था। मैं हमेशा 50 ओवर का विश्व कप देखते हुए बड़ा हुआ हूं और मेरे लिए 50 ओवर का विश्व कप सबसे बड़ा पुरस्कार था।"

A heart-breaking video of Captain Rohit Sharma about the loss in the World Cup final.



- Comeback strong, Ro. 🫡pic.twitter.com/wc8W896adH