'रोहित शर्मा ने हिन्दुस्तान को 16 साल दिए और हम उन्हें एक साल नहीं दे पाए बतौर कैप्टन': मोहम्मद कैफ

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा को बरकरार रखने के बजाय शुभमन गिल को वनडे कप्तानी सौंपने के लिए चयनकर्ताओं की आलोचना की है। कैफ ने कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि चयनकर्ता रोहित शर्मा की कप्तानी की उपलब्धियों के बावजूद उन्हें 2027 विश्व कप में कप्तानी का मौका नहीं दिया।

बीसीसीआई के चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर ने गिल को कप्तान नियुक्त करने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि वे 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हैं और इस 25 वर्षीय खिलाड़ी को इस बड़े टूर्नामेंट की योजना बनाने के लिए समय देना चाहते हैं। हालांकि, रोहित की 38 साल की उम्र उनके लिए अगले 50 ओवरों के विश्व कप में खेलना मुश्किल बना सकती है। एक्स पर अपलोड किए गए एक वीडियो में बोलते हुए, कैफ ने पिछले साल विश्व कप के बाद युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए टी20ई से हटने के लिए रोहित की निस्वार्थता की प्रशंसा करते हुए कहा:

"रोहित शर्मा ने हिंदुस्तान को 16 साल दिए। और हम उनको एक साल नहीं दे पाए, बतौर कप्तान। 16 आईसीसी इवेंट्स में 15 में जीत है। 1 मैच हार गया, वो 2023 का WC फाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मैच था दुबई में। प्लेयर ऑफ द मैच थे रोहित शर्मा। 2024 वर्ल्ड कप में जीती थी भारत। वहां।" उनके नाम ट्रॉफी थी। बढ़प्पन दिखाया रिटायरमेंट लेकर, चलो 2024 का विश्व कप हम जीत गए, हिंदुस्तान में जब तक आपका ध्यान चल रहा है, पर रोहित शर्मा ने। एशिया काम नहीं किया।"

उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, "खिलाड़ी बने, खिलाड़ियों को सिखाया, पर उनको हमने एक साल, 2027 का जो वर्ल्ड कप है, उनको कप्तान नहीं दी गई, हटा दिए गए। जिस कप्तान ने हमें 8 महीने में 2 ट्रॉफी दी है, उनका नाम नहीं है, शुभमन गिल टेकओवर करेंगे। शुभमन गिल युवा हैं, नए हैं अच्छे कप्तान बन सकते हैं। पर हर चीज़ में छप्पर फाड़ के देने की क्या ज़रूरत है?"

True leader, great ambassador.@ImRo45pic.twitter.com/phOyQjbydU

ऑस्ट्रेलिया का दौरा 19 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसका पहला वनडे मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।