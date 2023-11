IND vs SL: होम ग्राउंड पर फेल हुए रोहित, 4 रन बनाकर हुए आउट, बनाया रिकॉर्ड

Highlights IND vs SL: कप्तान रोहित शर्मा होम ग्राउंड पर फेल Rohit Sharma: वानखेड़े स्टेडियम में नहीं चला रोहित का बल्ला World Cup 2023: रोहित शर्मा ने 4 रन बनाकर पूरे किए विश्व कप में 400 रन

IND vs SL: विश्व कप में भारत और श्रीलंका के बीच 33वां मैच 2 नवंबर को खेला गया। श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे।

It's okay, Law of average is done.

Hopefully Rohit Sharma masterclass in coming games. #INDvSLpic.twitter.com/BFkIBWcPcA — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) November 2, 2023

रोहित विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और फैंस भी उनसे यही उम्मीद लगाकर वानखेड़े स्टेडियम में आए थे।

Rohit Sharma and Ritika were all of us. pic.twitter.com/QYqG8dsji7 — Ansh Shah (@asmemesss) November 2, 2023

रोहित भी अपने होम ग्राउंड पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन, मैच के पहले ओवर में ही वह एक चौक्का लगाकर दूसरी गेंद पर पर बोल्ड हो गए। श्रीलंका के लिए इस विश्व कप में घातक गेंदबाजी कर रहे दिलशान मदुशंका ने रोहित का विकेट अपने नाम किया।

Rohit Sharma becomes the first Indian to complete 400 runs in World Cup 2023.



- Captain, Leader, Legend, Hitman. pic.twitter.com/yK8QakMV1g — Johns. (@CricCrazyJohns) November 2, 2023

विश्व कप में 400 रन वाले पहले भारतीय

होम ग्राउंड पर फेल हुए रोहित ने विश्व कप में अपने नाम एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। वह पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस विश्व कप में 400 रन बनाए। रोहित ने इस विश्व कप में सात मैच खेले हैं और 57.43 की एवरेज के साथ कुल 402 रन बनाए। रोहित ने 119.64 की स्ट्राइक रेट के साछ 44 चौक्के और 20 छक्के लगाए। रोहित ने इस विश्व कप में एक शतक भी लगाया है। शर्मा के नाम इस विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी है।

वानखेड़े में नहीं चलता हिटमैन का बल्ला, आंकड़े देखिए

साल 2015 में रोहित ने इस मैदान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मैच खेला। इस मैच में सिर्फ वह 16 रन बना पाए। दूसरा मैच साल 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। इस मैच में रोहित 20 रन का स्कोर बना पाए। तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2020 में खेला। यहां वह महज 10 रन बना पाए। चार पारियों में रोहित के नाम इस मैदान में 50 रन है।