रोहित शर्मा धमाका, 9वां 150 से अधिक रनों का स्कोर, डेविड वार्नर के साथ नंबर-1, सिक्किम के कप्तान लि योंग ने कहा-हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन, महान क्रिकेटर के साथ मैदान पर उतरे

Highlights क्रिसमस का तोहफा देते हुए ‘हिटमैन’ रोहित ने अपनी पारी में 18 चौके और नौ छक्के लगाये। मुंबई ने जीत के लिये 237 रन का लक्ष्य 30.3 ओवर में हासिल कर लिया। सिक्किम के गेंदबाज पाल्जर तमांग, क्रांति कुमार, गुरिंदर सिंह और अंकुर मलिक की चुनौती रोहित के सामने नहीं के बराबर थी।

जयपुरः जयपुर में सिक्किम के खिलाफ आठ विकेट से मिली जीत में रोहित शर्मा की 155 रनों की पारी लिस्ट-ए क्रिकेट में उनका नौवां 150 से अधिक रनों का स्कोर था, जिससे उन्होंने डेविड वार्नर के साथ शीर्ष स्थान की बराबरी कर ली। इस सूची में गॉर्डन ग्रीनज छह 150 से अधिक रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, उसके बाद तेंदुलकर, कोहली, क्रिस गेल, फखर जमान, ट्रैविस हेड, ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शॉ हैं, जिनके नाम पांच-पांच 150 से अधिक रन हैं। रोहित शर्मा ने सिक्किम के अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण का पूरा फायदा उठाते हुए 94 गेंद में 155 रन बनाये और लिस्ट ए क्रिकेट में वापसी के साथ उनकी शानदार पारी के दम पर मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप सी के मैच में बुधवार को सिक्किम को आठ विकेट से हराया ।

करीब बीस हजार दर्शकों को क्रिसमस का तोहफा देते हुए ‘हिटमैन’ रोहित ने अपनी पारी में 18 चौके और नौ छक्के लगाये। मुंबई ने जीत के लिये 237 रन का लक्ष्य 30 . 3 ओवर में हासिल कर लिया। सिक्किम के गेंदबाज पाल्जर तमांग, क्रांति कुमार, गुरिंदर सिंह और अंकुर मलिक की चुनौती रोहित के सामने नहीं के बराबर थी।

उन्होंने क्रांति को मिडविकेट पर चौका लगाकर शुरूआत की । अपनी पारी के दौरान उन्होंने स्पिनरों को भी नहीं बख्शा । उन्हें दो जीवनदान भी मिले लेकिन रनगति में कोई रूकावट नहीं आई । सिक्किम के कप्तान लि योंग ने पीटीआई से कहा ,‘‘ यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है कि इतने महान क्रिकेटर के साथ मैदान पर उतरे ।

उन्होंने अच्छी गेंदों का सम्मान किया और ढीली गेंदों को नसीहत दी । वह कह भी रहे थे कि ये गेंद अच्छा था और ये शॉट मुझे वहां नहीं, यहां मारना चाहिये था ।’’ रोहित ने अंगकृष रघुवंशी (56 गेंद में 38) के साथ 141 और पदार्पण कर रहे मुशीर खान (27) के साथ 75 रन की साझेदारी की ।

एक अन्य मैच में पंजाब ने महाराष्ट्र को 51 रन से हराया । कप्तान अभिषेक शर्मा ने 45 गेंद में 48 रन बनाये लेकिन नमन धीर ने 78 गेंद में 97 रन बनाकर जीत के सूत्रधार की भूमिका निभाई । पंजाब ने छह विकेट पर 347 रन बनाये । जवाब में महाराष्ट्र की टीम आठ विकेट पर 296 रन ही बना सकी ।