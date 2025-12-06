Highlights Rohit Sharma 20000 Runs: रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 20,000 रन, बने भारत के चौथे बल्लेबाज

Rohit Sharma 20000 Runs in International Cricket: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे कर लिए। इस बड़ी उपलब्धि के साथ वह भारत के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है।

Hitman mode : ACTIVATED! 🤖🦾#RohitSharma prowls down the track and sends it into the stands. 🏟#INDvSA 3rd ODI, LIVE NOW 👉 https://t.co/Es5XpUmR5vpic.twitter.com/yP4Jt9arMF — Star Sports (@StarSportsIndia) December 6, 2025

सचिन, द्रविड़ और कोहली के खास क्लब में शामिल हुए रोहित

रोहित शर्मा से पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के नाम था। अब रोहित भी इस एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे करने वाले वह दुनिया के 14वें बल्लेबाज बन चुके हैं।

Setting the tone from the very beginning! ✅#YashasviJaiswal goes downtown for #TeamIndia’s first maximum of the evening. 👏#INDvSA 3rd ODI, LIVE NOW 👉 https://t.co/Es5XpUmR5vpic.twitter.com/0bbyhuf9gh — Star Sports (@StarSportsIndia) December 6, 2025

तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा का शानदार रिकॉर्ड

रोहित शर्मा का करियर तीनों फॉर्मेट—टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल—में बेहतरीन रहा है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में उनका नाम शामिल है। वहीं टी20 क्रिकेट में भी उन्होंने भारत को कई यादगार जीत दिलाई हैं।

तीसरे वनडे में भले रही छोटी पारी, लेकिन दिन बन गया खास

तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा अभी तक 54 गेंदों में अर्धशतक लगा चुके हैं, उनके साथ जायसवाल क्रीज पर हैं, इन रनों के साथ उन्होंने करियर का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया। यह पल उनके फैंस के लिए बेहद खास बन गया।

Rohit Sharma Records लगातार बना रहे नया इतिहास

रोहित शर्मा लगातार नए-नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। बतौर कप्तान और बल्लेबाज दोनों भूमिकाओं में उनका योगदान टीम इंडिया के लिए बेहद अहम रहा है। आने वाले मैचों में उनसे और नई उपलब्धियों की उम्मीद की जा रही है।