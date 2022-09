Road Safety World Series T20 2022: 16 गेंद पहले वेस्टइंडीज लीजेंड्स ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया, 5 अंक लेकर तालिका में इस स्थान पर पहुंचे

Highlights इंग्लैंड लीजेंड्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 156 रन बनाए। वेस्टइंडीज लीजेंड्स ने 17.2 ओवर में 2 विकेट खोकर 162 रन बनाकर जीत हासिल की। ब्रायन लारा की अगुवाई वाली टीम तीन मैचों में दो जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई।

Road Safety World Series T20 2022: वेस्टइंडीज लीजेंड्स ने इंग्लैंड लीजेंड्स को 8 विकेट से मात दी। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में रोड सेफ्टी सीरीज 2022 के मैच नंबर 9 में इंग्लैंड लीजेंड्स को 16 गेंद शेष रहते हराया। 5 अंक लेकर अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गए।

For a stellar attacking knock of 73 off just 42 balls which included 9 fours and 3 sixes, Dwayne Smith is the player of the match! #RoadSafetyWorldSeries#RSWS#YehJungHaiLegendary#dwaynesmith#englvswil#Cricket#westindiesLegendspic.twitter.com/kckdzwcz2t — Road Safety World Series (@RSWorldSeries) September 17, 2022

श्रीलंका की टीम 4 अंक के साथ दूसरे और सचिन तेंदुलकर की टीम 3 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड लीजेंड्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 156 रन बनाए। वेस्टइंडीज लीजेंड्स ने 17.2 ओवर में 2 विकेट खोकर 162 रन बनाकर जीत हासिल की।

इस प्रकार ब्रायन लारा की अगुवाई वाली टीम तीन मैचों में दो जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज के शीर्ष क्रम ने एक बार फिर अपनी ताकत साबित की और विरोधियों को चेतावनी दी। ड्वेन स्मिथ और विलियम पर्किन्स की सलामी जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की।

Carnage at Indore! The @Windieslegends openers Dwayne Smith & William Perkins are off to a flyer adding 72 runs in the powerplay!#ENGLvsWIL#RSWS#RoadSafetyWorldSeries#YehJungHaiLegendarypic.twitter.com/eGktVku97I — Road Safety World Series (@RSWorldSeries) September 17, 2022

ड्वेन स्मिथ ने 42 गेंद में 73 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। विलियम पर्किन्स ने 35 गेंद में 57 रन बनाए और 10 चौके मारे। कप्तान लारा ने 21 गेंद में 22 नाबार रन बनाए। अंग्रेज गेंदबाज को जमकर पीटा। स्मिथ ने सिर्फ 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक बनाया।