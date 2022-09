Road Safety World Series T20 2022: बांग्लादेश लीजेंड्स को 8 विकेट से हराकर अंक तालिका में 5वें स्थान पर न्यूजीलैंड, जानें पहले पायदान पर कौन

Highlights न्यूजीलैंड लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को 8 विकेट से मात दी। काइल मिल्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मिल्स ने 2 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट झटके।

Road Safety World Series T20 2022: न्यूजीलैंड लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को 8 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश लीजेंड्स 11 ओवर में 3 विकेट पर 98 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड लीजेंड्स ने 9.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 99 रन बनाकर बाजी मार ली।

End of match 8! A spirited performance from the New Zealand Legends batters give the Kiwis their first win of the tournament! #BANLvsNZL #RoadSafetyWorldSeries #RSWS #YehJunghaiLegendary pic.twitter.com/y9GTogrH34

काइल मिल्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मिल्स ने 2 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट झटके।बांग्लादेश लीजेंड्स के लिए कपाली ने 21 गेंद में 37 नाबाद रन की पारी खेली। डी घोष ने 32 गेंद में नाबाद 41 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और एक छक्का शामिल है। न्यूजीलैंड अंक तालिका में 5वें स्थान पर है और श्रीलंका टीम पहले पायदान पर है।

Here are the playing XIs for both the teams. We will be having an 11 over a side game owing to bad weather conditions.



Watch live on only on @Colors_Cineplex, @justvoot,

Sports 18 Khel, Jio & Colors Cineplex Superhits 📺#Roadsafetyworldseries#cricket#yehjunghailegendarypic.twitter.com/Ef6estrSug