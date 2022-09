Road Safety World Series T20 2022: इंडिया लीजेंड्स ने किया धमाका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए 217 रन, बिन्नी ने किया कमाल, 42 गेंद और 82 रन

Highlights सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा ने इंडिया लीजेंड्स को तेज शुरुआत दिलाई। अपना दबदबा जारी रखा। सुरेश रैना और स्टुअर्ट बिन्नी ने धमाका कर दिया। रैना अंततः 22 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए।

Road Safety World Series T20 2022: इंडिया लीजेंड्स ने दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स के खिलाफ धमाकेदार शुरुआत की। 20 ओवर में 4 विकेट पर 217 रन बनाए। इंडिया लीजेंड्स के लिए स्टुअर्ट बिन्नी ने 42 गेंद में 82 नाबाद पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल हैं।

यूसुफ पठान ने 15 गेंद में 35 नाबाद रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और एक चौका शामिल है। सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा ने इंडिया लीजेंड्स को तेज शुरुआत दिलाई। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकररोड सेफ्टी विश्व सीरीज के दूसरे सत्र में मौजूदा चैंपियन इंडिया लीजेंड्स की अगुवाई कर रहे है।

What an innings from Stuart Binny. He scored brilliant 82* runs from 42 balls including 5 Fours and 6 Sixes against South Africa legends in Road Safety World series. Brilliant innings. His strike rate 195.2. pic.twitter.com/YKySeB0seh — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) September 10, 2022

अपना दबदबा जारी रखा। सुरेश रैना और स्टुअर्ट बिन्नी ने धमाका कर दिया। रैना अंततः 22 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने अंतिम 5 ओवर में 74 रन बनाए। यह टूर्नामेंट 10 सितंबर से 22 दिन तक विभिन्न स्थलों पर खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच कानपुर में होगा जबकि रायपुर में दोनों सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा।

It's that time of the innings!! After 15 overs, India Legends are 138-4! Stuart Binny steading the ship with a brisk 43*(28). #YehJunghaiLegendary#RSWSpic.twitter.com/Z12Tm7nvIX — Road Safety World Series (@RSWorldSeries) September 10, 2022

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज उद्घाटन सीजन के बाद दूसरे सीज़न के लिए वापस आ गई है। आज रात पहले मैच में इंडिया लीजेंड्स का सामना साउथ अफ्रीका लीजेंड्स से हो रहा है। इंडिया लीजेंड्स की अगुवाई सचिन तेंदुलकर कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज टीम का नेतृत्व जोंटी रोड्स कर रहे हैं।

दो अन्य स्थानों पर मैच खेले जाएंगे उनमें इंदौर और देहरादून शामिल हैं। टूर्नामेंट में इस बार न्यूजीलैंड लीजेंड्स की टीम भी भाग लेगी। देश और विश्व भर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ खेले जाने वाली इस प्रतियोगिता में भारत और न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं।