Rising Stars Asia Cup: 8 टीम, 2 ग्रुप और 14 से 23 नवंबर तक टूर्नामेंट?, चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ चौके-छक्के लगाएंगे वैभव सूर्यवंशी, देखिए टीम लिस्ट और शेयडूल

November 4, 2025

Highlightsजितेश शर्मा को 14 से 23 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।ग्रुप ए में बांग्लादेश ए, हांगकांग, अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए शामिल हैं।भारत ए को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान ए के साथ ग्रुप बी में रखा गया है।

नई दिल्लीः युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और आईपीएल में अपनी चमक बिखरने वाले प्रियांश आर्य को इस महीने दोहा में होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए मंगलवार को भारत ए टीम में शामिल किया गया। विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को 14 से 23 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। भारत ए को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान ए के साथ ग्रुप बी में रखा गया है, जबकि ग्रुप ए में बांग्लादेश ए, हांगकांग, अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए शामिल हैं।

Rising Stars Asia Cup: राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम-

प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान, विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा।

स्टैंड-बाय खिलाड़ी:

गुरनूर सिंह बराड़, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिज़वी, शेख रशीद।

Rising Stars Asia Cup: 8 देश और 2 ग्रुप-

ग्रुप-एः बांग्लादेश, हांगकांग, अफगानिस्तान और श्रीलंका

ग्रुप बीः भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान

भारत ए टीम 14 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने के बाद 16 नवंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ए से खेलेगी। जितेश अभी पांच मैचों की टी-20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में हैं। भारत ए टीम में उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है जिन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया।

Rising Stars Asia Cup: मैच शेयडूल-

14 नवंबरः पाकिस्तान बनाम ओमान, वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

14 नवंबरः भारत बनाम संयुक्त अरब अमीरात, वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

15 नवंबरः बांग्लादेश बनाम हांगकांग, वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

15 नवंबरः श्रीलंका बनाम अफग़ानिस्तान, वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

16 नवंबरः संयुक्त अरब अमीरात बनाम ओमान, वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

16 नवंबरः भारत बनाम पाकिस्तान, वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

17  नवंबरः हांगकांग बनाम श्रीलंका, वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

17  नवंबरः अफग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश, वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

18 नवंबरः पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात, वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

18 नवंबरः भारत बनाम ओमान, वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

19 नवंबरः अफग़ानिस्तान बनाम हांगकांग, वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

19 नवंबरः बांग्लादेश बनाम श्रीलंका, वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

21 नवंबर- पहला सेमीफाइनलः वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

21 नवंबर- दूसरा सेमीफाइनलः वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा

23 नवंबर- फाइनलः वेस्ट एंड पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दोहा।

इनमें 14 वर्षीय सूर्यवंशी भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया था। जितेश आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा थे। इस 32 वर्षीय खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में नाबाद 22 रन बनाए थे। भारत ने यह मैच जीतकर श्रृंखला 1-1 से बराबर की थी।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘सीनियर पुरुष चयन समिति ने कतर में होने वाले एशियाई क्रिकेट परिषद के राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ए टीम का चयन किया है। यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।’’ सूर्यवंशी फिर से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन पर सबकी नजर रहेगी।

उन्होंने इस साल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 101 रन बनाकर टी20 क्रिकेट में सबसे युवा शतकवीर बनने का गौरव हासिल किया था। उन्होंने पिछले महीने ब्रिस्बेन में भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत अंडर-19 युवा टेस्ट में भी शतक बनाया था। शीर्ष क्रम के युवा बल्लेबाज प्रियांश ने आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए अपने प्रदर्शन और सितंबर में कानपुर में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच एक अनौपचारिक वनडे में शतक के दम पर टीम में जगह पक्की की है।

इसके अलावा टीम में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले नगालैंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में तमिलनाडु के लिए हैट्रिक ली थी। राइजिंग स्टार्स एशिया कप टीम को पहले इंडिया इमर्जिंग के नाम से जाना जाता था, जो मुख्य रूप से अंडर-23 टूर्नामेंट था।

