देहरादून से ऋषभ पंत के दिल्ली शिफ्ट किए जाने की संभावना, क्रिकेटर के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे DDCA निदेशक

Highlights भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत का शुक्रवार को एक्सीडेंट हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी चलाते समय पंत को झपकी लग गई। पंत को देहरादून से दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है।

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत का शुक्रवार को एक्सीडेंट हो गया। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मादपुर झाल के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी चलाते समय पंत को झपकी लग गई। शनिवार को दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक श्याम शर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात की।

Rishabh Pant accident | A team of Delhi & District Cricket Association (DDCA) is going to Max Hospital Dehradun to monitor his health, if required we'll shift him to Delhi & chances are high that we'll airlift him to Delhi for plastic surgery: Shyam Sharma, Director DDCA to ANI pic.twitter.com/85Z3MxuMeu

उन्होंने बताया कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की एक टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मैक्स अस्पताल देहरादून जा रही है, यदि आवश्यकता हुई तो हम उन्हें दिल्ली में स्थानांतरित कर देंगे और संभावना अधिक है कि हम उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के लिए दिल्ली ले जा सकते हैं। बता दें कि हादसे के बाद कार में आग लग गई। ऋषभ पंत को देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंत की हालत फिलहाल सामान्य है।

Kolkata | Cricketer Rishabh Pant met with an accident near Roorkee today. He is being taken to Dehradun for further treatment. All the healthcare facilities will be taken care of. We pray for his speedy recovery: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/eSPtreXcja