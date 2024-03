Rishabh Pant IPL 2024: जिम्नास्टिक करने से रिकवरी में मदद मिली, ऋषभ पंत की मानसिक दृढता ने किया कमाल, ऐसे की वापसी

Highlights डॉक्टरों को लगता था कि उसे दो साल लगेंगे। एक बार एनसीए आने के बाद वह तेजी से रिकवर करता गया। जिम्नास्टिक की पृष्ठभूमि होने से हमें काफी मदद मिली।

Rishabh Pant IPL 2024: ऋषभ पंत की मानसिक दृढता और जिम्नास्टिक खेलने का अनुभव होने से इस विकेटकीपर बल्लेबाज को जल्दी रिकवरी करने में मदद मिली। दिल्ली देहरादून हाइवे पर दिसंबर 2022 में हुए भयावह कार हादसे के बाद पंत को 22 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में खेलने की अनुमति मिल गई है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में फिजियोथेरेपिस्ट तुलसी युवराज ने ‘बीसीसीआई टीवी’ से कहा ,‘‘उसके भीतर की मानसिक दृढता और आत्मविश्वास से उसने रिहैब के दौरान हमें शत प्रतिशत देने के लिये प्रेरित किया।’ उन्होंने कहा ,‘डॉक्टरों को लगता था कि उसे दो साल लगेंगे।

𝗧𝗵𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗖𝗼𝗺𝗲𝗯𝗮𝗰𝗸 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆



In Part 2 of the #MiracleMan, we bring you insights from @RishabhPant17's road to recovery, where determination and perseverance ultimately triumph.



From intense rehabilitation sessions, training regime, and nutrition - the… pic.twitter.com/83YZExqkIa — BCCI (@BCCI) March 16, 2024

The miracle recovery from the superstar @RishabhPant17 So fun having him on @clubprairiefire and a nice little clip for @MichaelVaughan as well 😂🌵🇮🇳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇺🏏 https://t.co/cPet4oEw0f — Adam Gilchrist (@gilly381) March 14, 2024

एक बार एनसीए आने के बाद वह तेजी से रिकवर करता गया।’ एनसीए में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच निशांता बारदोलोइ ने कहा कि पंत बचपन में जिम्नास्ट भी रहे हैं जिससे उनकी रिकवरी में मदद मिली। उन्होंने कहा ,‘ऋषभ की जिम्नास्टिक की पृष्ठभूमि होने से हमें काफी मदद मिली। कई चीजों में यह बड़ा काम आया मसलन जब उसे लगता कि वह आगे नहीं बढ़ सकता है तो वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाता था।’ पंत ने रिकवरी के लिये कोई कसर बाकी नहीं रखी लेकिन उन्हें यह प्रक्रिया उबाऊ लगी।

Loved having @RishabhPant17 on this weeks @clubprairiefire .. Have a watch https://t.co/WRJrqjbA17 .. He even gives England a few tips on how to win in Oz .. #India 👍 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 14, 2024

उन्होंने कहा ,‘रिहैब (चोट के बाद फिटनेस फिर हासिल करने का दौर) काफी उबाऊ होता है। बार बार एक ही चीज करना लेकिन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जितना अधिक करेंगे, उतना ही जल्दी ठीक होंगे।’ उन्होंने कहा ,‘मैदान पर लौटकर बहुत खुश हूं। क्रिकेट के लिये मेरा प्यार बढ़ गया है। पहले भी मुझे इससे मुहब्बत थी लेकिन अब यह बेइंतहा हो गई है।’