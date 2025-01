Rishabh Pant India vs Australia 5th Test Day 2: 29 गेंद, 54 रन, 6 चौके और 3 छक्के, सिडनी में रनों की बारिश?, विकेट पतझड़ के बीच ऋषभ पंत की धांसू पारी

Highlights Rishabh Pant India vs Australia 5th Test Day 2: ऋषभ पंत ने 6 चौके और 4 छक्के मारे। Rishabh Pant India vs Australia 5th Test Day 2:29 गेंद में अर्धशतक जड़ दी। Rishabh Pant India vs Australia 5th Test Day 2: सिडनी क्रिकेट ग्राउड पर धमाल की पारी खेली।

Rishabh Pant India vs Australia 5th Test Day 2: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत विकेट पतझड़ के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउड पर धमाल की पारी खेली। 29 गेंद में फिफ्टी जड़ दी। यह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा इंग्लैंड के जॉन ब्राउन (मेलबर्न 1895) और वेस्टइंडीज के रॉय फ्रेडरिक्स (पर्थ 1975) के 33 गेंदों के प्रयासों को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज़ है। पंत ने चौके और छक्के की बारिश कर दी। धांसू खिलाड़ी ने सिडनी में रन बरसा दिए। 33 गेंद में 61 रन बनाकर आउट हुए। 6 चौके और 4 छक्के मारे।

Rishabh Pant India vs Australia 5th Test Day 2: टेस्ट में भारत के लिए सबसे तेज़ 50 (गेंदों का सामना करके)

28 ऋषभ पंत बनाम एसएल, बेंगलुरु 2022

29 ऋषभ पंत बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी 2025*

30 कपिल देव बनाम पाक, कराची 1982

31 शार्दुल ठाकुर बनाम इंग्लैंड, द ओवल 2021

31 यशस्वी जायसवाल बनाम बांग्लादेश, कानपुर 2024।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टेस्ट के पहले दिन संयम के साथ बल्लेबाजी की थी, क्योंकि एससीजी की पिच ऐसी थी कि वह स्वाभाविक आक्रामक खेल दिखा ही नहीं सके। मेलबर्न में पिछले टेस्ट में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट गंवाने के बाद आलोचना झेल रहे पंत ने पहली पारी में 98 गेंद में 40 रन बनाए थे।

भारतीय टीम पहली पारी में 185 रन पर आउट हो गई। पंत ने पहले दिन के खेल के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘इस पारी में विकेट को देखते हुए मैं आक्रामक खेलने की स्थिति में नहीं था।’ उन्होंने कहा ,‘कई बार आपको रक्षात्मक खेलना पड़ता है । कई बार ऐसे मौके थे जब मैं 50 . 50 जोखिम ले सकता था लेकिन मैने नहीं लिया।’

पंत ने कहा कि वह बतौर बल्लेबाज परिपक्व हो रहे हैं और आक्रामकता और रक्षात्मक खेल के बीच संतुलन बनाना सीख रहे हैं। उन्होंने कहा ,‘आप स्वाभाविक बल्लेबाजी करना चाहते हैं लेकिन आक्रामकता और रक्षात्मक खेल में संतुलन बनाना भी सीखते हैं।’ पंत ने स्वीकार किया कि अच्छा नहीं खेलने पर बल्लेबाज चीजों को उलझा देता है। जब आप अच्छा नहीं खेल पाते हैं तो जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं।’