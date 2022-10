Irani Cup 2022: 2019-20 के रणजी चैंपियन सौराष्ट्र को हराकर शेष भारत ने ईरानी कप किया कब्जा, पुजारा रहे असफल, ये खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच

Highlights सौराष्ट्र ने दूसरी पारी में 380 रन बनाए। आठ विकेट पर 368 रन से आगे बढ़ाई लेकिन उसने 12 रन जोड़कर बाकी बचे दोनों विकेट गंवा दिए। कप्तान उनादकट आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज थे।

Irani Cup 2022: तेज गेंदबाज कुलदीप सेन के पांच विकेट और अभिमन्यु ईश्वरन के नाबाद अर्धशतक की मदद से शेष भारत ने 2019-20 के रणजी चैंपियन सौराष्ट्र को मंगलवार को यहां आठ विकेट से हराकर ईरानी कप क्रिकेट प्रतियोगिता जीती। मुकेश कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया।

शेष भारत ने 105 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 24 रन के अंदर दो विकेट गंवा दिए थे, लेकिन ईश्वरन (नाबाद 65) और विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत (नाबाद 27) ने इसके बाद टीम को कोई झटका नहीं लगने दिया और 32वें ओवर में उसे लक्ष्य तक पहुंचाया। सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट (37 रन देकर दो विकेट) ने 89 रन की बेहतरीन पारी खेलने के बाद शेष भारत को शुरू में ही दो झटके दिए।

उन्होंने मयंक अग्रवाल की जगह स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में उतरे प्रियांक पांचाल (दो) को विकेट के पीछे कैच कराने के बाद युवा बल्लेबाज यश धुल (आठ) को पगबाधा आउट किया। इसके बाद ईश्वरन और भरत ने तीसरे विकेट के लिए 81 रन की अटूट साझेदारी की।

सौराष्ट्र की टीम पहली पारी में केवल 98 रन पर सिमट गई थी जिसके जवाब में शेष भारत ने 374 रन बनाकर 276 रन की मजबूत बढ़त हासिल की थी। सौराष्ट्र ने दूसरी पारी में 380 रन बनाए। सौराष्ट्र ने मैच के चौथे दिन सुबह अपनी दूसरी पारी आठ विकेट पर 368 रन से आगे बढ़ाई लेकिन उसने 12 रन जोड़कर बाकी बचे दोनों विकेट गंवा दिए।

कप्तान उनादकट आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज थे। शेष भारत की तरफ से तेज गेंदबाज कुलदीप सेन ने दोनों विकेट लेकर पारी में 94 रन देकर पांच विकेट लिए। दूसरी पारी में भी सौराष्ट्र का स्कोर एक समय पांच विकेट पर 87 रन था और उस पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा था।

लेकिन शेल्डन जैकसन (71), अर्पित वासवदा (55), प्रेरक मांकड़ (72) और उनादकट के अर्धशतकों की मदद से वह मैच को चौथे दिन तक खींचने में सफल रहा। इस मैच में सभी की निगाहें भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा पर टिकी थी लेकिन वह दोनों पारियों में असफल रहे।