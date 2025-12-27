बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के बीच मुस्तफिजुर रहमान की भागीदारी को लेकर साधु-संतों ने IPL 2026 मैचों में बाधा डालने की धमकी दी

उज्जैन: उज्जैन में साधु संतों ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेशी तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को खेलने दिया गया, तो वे पिच खराब करके इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) क्रिकेट मैचों को रोक देंगे। यह धमकी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हाल ही में हुए हिंसक हमलों, खासकर ईशनिंदा के आरोपों से जुड़ी दो क्रूर लिंचिंग की घटनाओं को लेकर बढ़ते गुस्से के कारण दी गई है।

उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी महावीर नाथ सहित संतों ने कहा कि तपस्वी योद्धा बांग्लादेशी खिलाड़ी वाले मैचों को रोकने के लिए स्टेडियमों में घुस जाएंगे। वे अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि वे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे "अत्याचार" को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, जबकि उसके क्रिकेटरों को भारत में खेलने की इजाज़त दे रहे हैं। अन्य संत संगठनों ने भी यही चेतावनी दी है।

यह विवाद तब और बढ़ गया जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने हाल ही में IPL नीलामी में चुने गए एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा। सोशल मीडिया पर KKR के बहिष्कार की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें यूज़र्स अल्पसंख्यक हिंसा की खबरों के बीच इसे "हर हिंदू के चेहरे पर तमाचा" बता रहे हैं।

बांग्लादेश की घटनाओं ने गुस्से को और भड़का दिया है। 18 दिसंबर को, मैमनसिंह जिले के भालुका उपजिला में, 27 साल के हिंदू गारमेंट फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास पर मुस्लिम सहकर्मियों ने वर्ल्ड अरबी भाषा दिवस के मौके पर पैगंबर मुहम्मद के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया।

उसे पायनियर निट कम्पोजिट फैक्ट्री में उसके काम की जगह से घसीटा गया, भीड़ ने बेरहमी से पीटा, एक पेड़ से लटका दिया गया, और उसकी लाश को एक हाईवे के किनारे आग लगा दी गई। जबकि जांच में ईशनिंदा का कोई सीधा सबूत नहीं मिला, और रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) ने कई लोगों को गिरफ्तार किया।