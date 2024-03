RCB New Jersey Launch: नई जर्सी लॉन्च से पहले आरसीबी ऐप, वेबसाइट क्रैश, सोशल मीडिया पर फैंस की आई प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 से पहले अपनी नई जर्सी और एक नया लोगो प्रकट करने के लिए तैयार है, प्रशंसकों ने दावा किया है कि आरसीबी का ऐप और वेबसाइट क्रैश हो गई है। फैन का दावा है कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भारी ट्रैफिक के कारण ऐसा हुआ। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा किए।

इस बीच, आरसीबी ने अपने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रवेश करने की एक पोस्ट साझा की। इसमें लिखा है, "अपने राज्य में राजा 👑विराट चिन्नास्वामी में वापस आ गया है 🥹🏡 📍 जॉनी वॉकर प्रस्तुत करता है #RCBUnbox @kotak_life और @Duroflex_world द्वारा संचालित अभी शुरू हुआ है!" हैरानी की बात यह है कि उन्हें आरसीबी की एक अलग जर्सी पहने और अपनी किट के साथ मैदान पर चलते देखा जा सकता है।

THE RCB APP AND WEBSITE HAS BEEN CRASHED!!!!!😭 pic.twitter.com/HbOXCE5kbe — 𝙎𝙖𝙪𝙧𝙖𝙗𝙝𝙫𝙠𝙛18❤️‍🔥 (@Saurabh_Shelar_) March 19, 2024

Rcb official app crashed due to heavy traffic. @RCBTweets



It's called craze ❤️ #RCBUnboxpic.twitter.com/HJmLMZGbZo — Abhishek Kumar (@abhishekumar_18) March 19, 2024