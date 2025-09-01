अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास?, यहां खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन, 39 वर्ष में बल्लेबाज को करेंगे क्लीन बोल्ड

भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से विदा ले चुके दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पुष्टि की है कि वह दो दिसंबर से चार जनवरी 2026 तक यूएई में होने वाले आईएलटी 20 के अगले सत्र की नीलामी का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं।

Highlightsपंजीकरण प्रक्रिया अभी चल रही है और नामांकन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है।अगले कुछ दिनों में 39 वर्ष के होने जा रहे अश्विन ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लिया है।भारत के लिये 287 मैचों में 765 विकेट ले चुके अश्विन ने कहा,‘मैं आयोजकों के संपर्क में हूं।

चेन्नईः इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) समेत खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) में रुचि दिखाई है और पूरी संभावना है कि वे नीलामी के लिए पंजीकरण कराएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह यूएई लीग के अगले सीज़न में खेलेंगे, जो अगले साल 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगा। आईएलटी20 के आयोजक इस दिग्गज स्पिनर के साथ बातचीत कर रहे हैं और नामांकन की औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद उनका नाम नीलामी सूची में शामिल हो सकता है। पंजीकरण प्रक्रिया अभी चल रही है और नामांकन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है।

अगले कुछ दिनों में 39 वर्ष के होने जा रहे अश्विन ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लिया है जिसके बाद वह दूसरे देशों में टी20 लीग खेल सकते हैं । भारत के लिये 287 मैचों में 765 विकेट ले चुके अश्विन के हवाले से क्रिकबज ने कहा,‘मैं आयोजकों के संपर्क में हूं। उम्मीद है कि नीलामी के लिये रजिस्ट्रेशन कराने पर मुझे कोई खरीदार मिल जायेगा।’

नीलामी 30 सितंबर को दुबई में होगी और रजिस्ट्रेशन दस सितंबर तक पूरे हो जायेंगे । पहली बार आईएलटी20 में नीलामी हो रही है जबकि अब तक खिलाड़ी चुनने के लिये ड्राफ्ट व्यवस्था थी। हां मैं आयोजकों से बातचीत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि अगर मैं नीलामी के लिए पंजीकरण कराता हूँ तो मुझे कोई खरीदार मिल जाएगा।

आयोजकों ने इस साल नीलामी प्रणाली शुरू की है। नीलामी 30 सितंबर को दुबई में होने वाली है। अगर अश्विन को नीलामी में चुना जाता है, तो वह यूएई लीग में खेलने वाले भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नाम बन जाएंगे, जो अब अपने चौथे सीज़न में है। रॉबिन उथप्पा और यूसुफ पठान खेल रहे हैं। उन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है, जबकि अंबाती रायडू एकमात्र भारतीय हैं, जिन्होंने भाग लिया था।

जब उन्होंने एमआई एमिरेट्स के लिए आठ मैच खेले थे। सभी प्रारूपों में 282 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले अश्विन सबसे बड़े मैच विजेताओं में से एक हैं और 2009 में दूसरे सीज़न से आईपीएल में नियमित रूप से खेल रहे हैं। 38 वर्षीय ऑलराउंडर ने आईपीएल में पाँच अलग-अलग फ़्रैंचाइज़ियों चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए 221 मैच खेले।

अपनी तमिलनाडु राज्य टीम और टीएनपीएल टीमों के लिए टी20 क्रिकेट खेला है। उन्होंने 65 ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। यह लगभग तय है कि वह अगले साल अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) और इंग्लैंड में द हंड्रेड में खेलेंगे। एलेक्स हेल्स, आंद्रे रसेल, जेसन होल्डर, लियाम लिविंगस्टोन, फिल साल्ट, शेरफेन रदरफोर्ड और सुनील नरेन खेल रहे हैं।

लॉकी फर्ग्यूसन, सैम कुरेन, शिमरोन हेटमायर, वानिन्दु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, मुस्तफिजुर रहमान, रोवमैन पॉवेल, शाई होप, अजमतुल्लाह उमरजई, मोइन अली, रहमानुल्लाह गुरबाज़, क्रिस वोक्स, फजलहक फारूकी, कुसल परेरा, रोमारियो शेफर्ड, आदिल राशिद, कुसल मेंडिस, टिम साउथी, महेश दीक्षांत, सिकंदर रजा और टिम डेविड जैसे शीर्ष अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रन बरसा और विकेट ले रहे हैं। एमआई एमिरेट्स, गल्फ जायंट्स, अबू धाबी नाइट राइडर्स, शारजाह वॉरियर्स, दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स लीग की प्रतिस्पर्धी फ्रेंचाइजी हैं। दुबई कैपिटल्स मौजूदा चैंपियन है।

