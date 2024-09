Ravichandran Ashwin Record: सबसे आगे रविचंद्रन अश्विन, रच दिया इतिहास, रिचर्ड हैडली-नाथन लियोन को पीछे छोड़ा

Highlights रविचंद्रन अश्विन ने गेंद और बल्ले दोनों से धमाकेदार प्रदर्शन किया ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर नाथन लियोन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 36 डब्ल्यूटीसी मैचों में 11 बार पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन ने अपने नाम किया

Ravichandran Ashwin Record: बांग्लादेश के खिलाफ स्टार भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गेंद और बल्ले दोनों से धमाकेदार प्रदर्शन किया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में पहले टेस्ट की दूसरी पारी में अश्विन ने 6 विकेट लिए। इससे पहले पहली पारी में उन्होंने अपने करियर का छठवां टेस्ट शतक जड़ा था। मैच में 5 विकेट लेकर अश्विन ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के इतिहास में सबसे ज्यादा पांच विकेट लेने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर नाथन लियोन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डब्ल्यूटीसी में 43 मैचों में, लियोन ने 10 बार पांच विकेट लिए हैं, जबकि अश्विन के नाम अब भारत के लिए 36 डब्ल्यूटीसी मैचों में 11 बार पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड है।

A game-changing TON 💯 & 6⃣ Wickets! 👌 👌



For his brilliant all-round show on his home ground, R Ashwin bags the Player of the Match award 👏 👏



Scorecard ▶️ https://t.co/jV4wK7BOKA#TeamIndia | #INDvBAN | @ashwinravi99 | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/Nj2yeCzkm8 — BCCI (@BCCI) September 22, 2024

WTC में सबसे ज़्यादा पाँच विकेट लेने वाले खिलाड़ी

रविचंद्रन अश्विन (भारत) – 11

नाथन लियोन (ऑस्ट्रेलिया) – 10

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) – 8

जसप्रीत बुमराह (भारत) – 7

जोश हेज़लवुड (ऑस्ट्रेलिया) – 6

टिम साउथी (न्यूज़ीलैंड) – 6

6⃣ wickets in the morning session on Day 4 🙌



Bangladesh 234 all out in the 2nd innings.



A dominating win for #TeamIndia! 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/jV4wK7BOKA#INDvBAN | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/TR1RoEDyPB — BCCI (@BCCI) September 22, 2024

दूसरी पारी में पाँच विकेट लेने का कारनामा WTC 2023-25 ​​के मौजूदा चक्र में रविचंद्रन अश्विन का पाँचवाँ पाँच विकेट लेने का कारनामा भी है, जिसकी बदौलत वे ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को पीछे छोड़कर नंबर 1 स्थान पर पहुँच गए हैं। अश्विन ने चौथे दिन अपने पहले ओवर में शाकिब अल हसन को आउट करके अपना खाता खोला और फिर 58वें ओवर की पाँचवीं गेंद पर मेहदी हसन मिराज को आउट किया। वे टेस्ट क्रिकेट में पाँच विकेट लेने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर हैं।

पांच विकेट लेने के साथ ही अश्विन ने न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रिचर्ड हैडली के 36 पांच विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और शेन वॉर्न के टेस्ट क्रिकेट में 37 बार पांच विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है, जिन्होंने श्रीलंका के लिए 67 बार एक पारी में पांच या उससे ज्यादा बल्लेबाजों को आउट किया है।

मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) – 67

शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) – 37

रविचंद्रन अश्विन (भारत) – 37

रिचर्ड हैडली (न्यूजीलैंड) – 36

अनिल कुंबले (भारत) – 35