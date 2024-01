राशिद खान ने लगातार सातवें साल टी20 में दिखाया दम, 2023 में लिए इतने विकेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

Highlights राशिद खान ने साल 2023 में भी टी-20 मैचों में अपनी धमक बनाए रखी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में टॉप 3 में रहे ऑस्ट्रेलिया के नॉथन एलिस से राशिद खान केवल 1 विकेट पीछे रहे

Most T20 wickets: अफगानिस्तान के दिग्गज फिरकी गेंदबाज राशिद खान ने साल 2023 में भी टी-20 मैचों में अपनी धमक बनाए रखी। राशिद खान लगातार सातवीं साल टी-20 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में टॉप 3 में रहे। साल 2023 में राशिद खान ने 48 मैचों की 48 पारियों में 65 विकेट चटकाए। इस दौरान 21 रन देकर 4 विकेट लेना उनका सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। 2023 में टी-20 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के नॉथन एलिस से राशिद खान केवल 1 विकेट पीछे रहे। नॉथन एलिस ने बीते साल 53 मैच की 52 पारियों 66 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका सबसे बेहतर प्रदर्शन 6 रन देकर 4 विकेट रहा।

2017: राशिद खान

2018: राशिद खान

2019: इमरान ताहिर

2020: हारिस रऊफ

2021: राशिद खान

2022: राशिद खान

2023: नाथन एलिस

साल 2023 में -20 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने अन्य खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के नॉथन एलिस और राशिद के बाद पाकिस्तान के जमान खान, युगांडा के एआर रमजानी, डेनियल सैम्स, शाहीन शाह आफरीदी, अर्शदीप सिंह, इमाद वसीम, हारिस रऊफ और सुनील नरेन जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। ये आंकड़े इंटरनेशनल मैचों के अलावा लीग क्रिकेट के भी हैं।

Most men's T20 wickets

2017: Rashid Khan

2018: Rashid Khan

2019: Imran Tahir

2020: Haris Rauf

2021: Rashid Khan

2022: Rashid Khan

2023: Nathan Ellis



For the seventh straight year, Rashid Khan is among the top three wicket-takers in the format 😮 https://t.co/8DoWcolkkJpic.twitter.com/5WNVbgy9ON