Ranji Trophy: तुषार देशपांडे और तनुष कोटियन ने 10वें और 11वें नंबर पर खेलते हुए शतक जड़े, 232 रनों की साझेदारी की, रचा इतिहास

Highlights तुषार देशपांडे और तनुष कोटियान ने इतिहास रच दिया है सवें और 11वें नंबर पर खेलने उतरे तुषार देशपांडे और तनुश कोटियन ने शतक जड़े आखिरी विकेट के लिए दोनों खिलाड़ियों ने 232 रनों की साझेदारी की

Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफी में मुंबई और बड़ौदा के बीच खेले गए मैच में मुंबई के खिलाड़ियों तुषार देशपांडे और तनुष कोटियान ने इतिहास रच दिया है। इस मैच में दसवें और 11वें नंबर पर खेलने उतरे तुषार देशपांडे और तनुश कोटियन ने शतक जड़े। आखिरी विकेट के लिए दोनों खिलाड़ियों ने 232 रनों की साझेदारी की। तुषार देशपांडे ने 123 और तनुश कोटियन ने नाबाद 120 रन की पारी खेली। ऐसा करके दोनों बल्लेबाज प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शतक बनाने वाली केवल दूसरी नंबर 10 और नंबर 11 जोड़ी बन गए। इससे पहले आखिरी विकेट के लिए अजय शर्मा और मनिंदर सिंह के बीच रिकॉर्ड 233 रनों की साझेदारी हुई थी।

🪄 Tushar Deshpande (123) and Tanush Kotian (120*) became only the second No.10 & No.11 pair to score hundreds in first-class cricket.



Their last-wicket stand of 232 is just one short of the #RanjiTrophy record for the 10th wicket between Ajay Sharma and Maninder Singh



