Ranji Trophy Semi Finals 2023: 8 से 12 फरवरी के बीच सेमीफाइनल मैच, 16 से 20 फरवरी के बीच खेला जाएगा रणजी ट्रॉफी फाइनल, इन टीमों के बीच टक्कर

Highlights रणजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबला 16 से 20 फरवरी के बीच खेला जाएगा। मध्य प्रदेश को जीत के लिये 245 रन का लक्ष्य मिला। 61 ओवर में बचे हुए 187 रन बनाकर एक दिन रहते मैच जीत लिया।

Ranji Trophy Semi Finals 2023: रणजी ट्रॉफी मुकाबला अंतिम दौर में पहुंच गया है। मुंबई की टीम पहले ही बाहर हो गई है। पहला सेमीफाइनल 8 से 12 फरवरी के बीच गत चैम्पियन मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल भी 8 से 12 फरवरी को कर्नाटक-सौराष्ट्र और पंजाब विजेता के बीच होगा।

रणजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबला 16 से 20 फरवरी के बीच खेला जाएगा। सलामी बल्लेबाज यश दुबे और रजत पाटीदार के अर्धशतकों के दम पर गत चैम्पियन मध्य प्रदेश ने शुक्रवार को यहां गजब का जुझारूपन दिखाते हुए आंध्र को पांच विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

